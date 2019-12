[UŽIVO] Milanović tražio intervenciju voditelja, evo što ga je razljutilo

Zoran Milanović i Kolinda Grabar Kitarović šest dana prije drugog kruga predsjedničkih izbora po prvi su puta u četiri oka i to u prvom sučeljavanju prije drugog kruga

21.16 Uvođenje eura? Grabar Kitarović: Mislim da smo bili spremniji u vrijeme prve Sanaderove vlade nego danas. Milanović je nekoliko puta rekao da je Grabar Kitarović štićenica političkog komesara Ive Sanadera. Ona je pak kazala da mu je mentor bio Ivica Račan. Milanović je tražio voditelje da reagiraju na uvrede na račun pokojnog Račana. 21.13 Prosječna plaća i mirovina? Oko sedam tisuća kuna. Bitna je medijalna plaća. Plaća koju prima polovica i manje stanovnika je 4500, 5000. 'Bit će osam tisuća eura kako čujem od gospođe Grabar Kitarović. Pričati bajke djeci je dobro, pričati ih odraslim osobama je uvredljivo. Grabar Kitarović: Neto 6432 kune u odnosu na 2015. 660 kuna je razlike. 21.08 Kako riješiti demografske probleme?

'Napisala sam demografski strategiju: Povratak mladih, rasta nataliteta i useljavanje hrvatskog iseljeništva', kazala je Grabar Kitarović. Spomenula je predstečajne nagodbe zbog kojih su ljudi ležali na ulici braneći svoje domove. Milanović: 'Zaboravila je da je Hrvatska ušla u EU i da su se otvorila tržišta'. Napominje da je prije par dana pokrenut predstečaj Đure Đakovića. Grabar Kitarović kazala je dea će to riješiti. Milanović pita kako kada nema ovlasti. Napominje da je time spašeno tisuće radnih mjesta čak i tamo gdje ekonomski ne bi trebala biti spašena. 21.05 Milanović je odbio pitati nešto Grabar Kitarović, no ona je postavila pitanje njemu: 'Posvađali ste Hrvatsku sa svim saveznicima da zaštite udbaške zločine donošenjem 'lex Perkovića'. Zašto misli da je sada sposoban voditi vanjsku politiku a da nas ne ostavi u okvirima 'regiona'? Milanović kaže da je HDZ-ova falanga isporučila čovjeka stranom pravosuđu. 'To je izdaja gospođo, fućka mi se za Perkovića', kazao je. Milanović je kazao da Grabar Kitarović vidi diplomaciju kao priliku za fotografiranje. Posvađali su se oko toga tko je više razgovarao s Angelom Merkel. Milanović tvrdi da je satima s njemačkom kancelarkom razgovarao 2015. oko migrantske krize. 21.02 Tema je Vladimir Putin. Grabar Kitarović je najavila posjet ruskog predsjednika krajem iduće godine nakon parlamentarnih izbora. Podsjetila je da je s njim riješila pitanje zagađenja zraka u Slavonskom Brodu.

20.57 Što mislite o Donaldu Trumpu? 'Ja ne biram predsjednika SAD-a. Kako postupam prema trampu je vodeći račina prema interesima RH. Treba sklapati savezništva kako bi se promicali naši interesi', kazala je Grabar Kitarović. Milanović kaže da jedino mi Bugarska i Malta imaju vize za SAD. 'Trumpa ne bih komentirao, to nije moj izbor', kaže. 20.55 Zašto je ona najbolji izbor za Hrvate iz BiH? 'Godinama, još kao veleposlanica RH u Washingtonu zalažem se da BiH da uže u akcijski plan za članstvo u NATO-u. 'Ja sam bila jako puno puta u BiH. Odlazim vozilom kako bi pokazala koliko su Zagreb i Sarajevo blizu', dodala je. 'Mislim da nije bilo optimalno kada je Grabar Kitarović otišla kod Erdogana u Tursku. Erdogan nije demokratski lider', kazao je. Grabar Kitarović pita kako bi on razgovarao s Erdoganom koji drži milijun izbjeglica u Turskoj. 'Ti jasni ljudi nisu krumpir i kupus. Oni su prošli kroz Hrvatsku organizirano. Danads Erdogan to više ne moće napraviti. Žilet žicu sam tog trena mogao postaviti....', kazao je Milanović. Grabar Kitarović kaže da su Slovenija i Mađarska podigle žilet žicu zbog Milanovića i migrantske krize 2015. 20.47 Tko je za vas Željko Komšić? Grabar Kitarović: On je legalno ali ne legitimo izabrani član predsjedništva BiH. U mom programu je ulazak BiH u EU. Ostatak svijeta podcijenjuje stanje u toj državi. Milanović kaže da je uvijek bio tu za Hrvate u BiH. 'Komšića znam godinama i kritizirat ću ga. Problem je tog legitimiteta, on bi trebao biti biran od Hrvata', smatra.

Koncepcija sučeljavanja Kandidati imaju jednak pristup te kroz pet tematskih cjelina imaju priliku da u roku od 60 sekundi daju odgovor na određeno pitanje, nakon čega imaju mogućnost replike i replike na repliku. Uz ovih pet cjelina tu je novost koja se zove 'Kratko i jasno' te tu nisu predviđene replike. Novost je i da će kandidati moći jedan drugome postaviti pitanje. Debatu moderiraju Damira Gregoret Ivan Vrdoljak.

Grabar Kitarović podsjetila ga je da je Komšića podržavao na izborima 2010. 20.38 Cjelina o vanjskoj politici Bi li Milanović pozvao Vučića u Hrvatsku? 'Nisam ga ja zvao u Hrvatsku niti sam se u Beogradu našao s njim. Ne mislim da se na Srbima treba iskaljivati. Vučića ne bih pozvao, no s tim rudima treba raditi, a ne se grliti s njima i uzimati cvijeće pa rigati vatru', kazao je Milanović. Grabar Kitarović je kazala da ona ne riga vatru na Vučića već da je rekla da dok se ne riješe pitanja nestalih, da nema susreta. Milanović je kazao da on s Vučićem može razgovarati o nedstalima, no da vrijeme ide, da se novac vrti i poslovi rade. Srbiji Milanović ne bi blokirao pregovore za ulazak u EU jer Srbi nisu krivi da ih trenutno vodi Vučić. Milanović kaže da nije Grabar Kitarović iz skromne obitelji jer zna osobu koja je išla s njom u razred i da su bili imućni. Kaže da je njegov otac izašao iz partije 1982. 20.37 Milanović nema pitanja za Grabar Kitarović 20.34 Grabar Kitarović je pitala Milanovića zašto netko tko je bio loš premijer, najgori premijer, želi postati predsjednikom RH? 'Ja sam dobio 30 posto glasova od škarta, od ove druge Hrvatske. Ja želim spasiti Hrvatsku od vas i vašeg kartela. Kada mi govorite o uspejšnosti, vi komunicirate s ljudima koji ništa ne razumiju', kazao je Milanović. Grabar Kitarović kazala je da dijeli ljude. Ona kaže, ne želi podjele nego okupljanje oko istih vrijednosti. 20.31 Je li Saucha njegov najveći kadrovski promašaj? 'On je bio moj suradnik, ne moj mentor. Vidjet ćemo što će biti na sudu. Sve se svodi na grafološko vještačenje. A njegova odluka da podrži Plenkovića, to ne podržavam. Ako je to moja najveća kadrovska greška...', kazao je. 'Lozančića ste najurili kao zadnjeg kriminalca. Vi i vaš muž ga poznate 30 godina', kazao je.

20.29 Kako bi birali savjetnike? Milanović: Uzimao bih najbolje. Ne polusvijet, ne kriminalce, ne ljude koji su višesturko optuženi od USKOK-a, nikad se nitko nije pokraj mene pojavio. Društvo biram cijeli život. Vodio sam Vladu koja je zemlju izvela iz krize. Grabar-Kitarović podsjetila ga je na Marinu Lovrić Merzel, Sabo, Čačić... 'Nemamo o čemu razgovarati. Nisam ja štitila kriminalce niti se s ikime obračunavala i spremna sam to dokazati', kazala je. 'Marina Merzel je bila županica koju je birao narod, ne ja, Sabu kao gradonačelnika je birao narod, Čačić je otišao kada su mu Mađari napakirali kaznu zatvora. On nije bio član moje stranke', kazao je. Zašto je Grabar Kitarović smijenila Matu Radeljića? 'On je zatvoren slučaj. Nikada nisam tražila od SOA-e da s njim razgovara. On je manipulirao s javnošću', kazala je. Milanović je rekao da je ovo ozbiljna tema na koju Grabar Kitarović nije odgovorila. 'Ja nisam proganjao agente SOA-e, nikoga nisam nazivao privatnim obavještajcem kojeg ste smijenili kao zadnju nulu', kazao je. Grabar Kitarović je rekla da nikoga nije proganjala. Ona pred javnošću neće reći razloge Lozančićeve smjene osim da se miješao u političke procese. 20.20 Bi li radije pomilovala Ivu Sanadera ili Tomislava Merčepa? 'Oni nisu zatražili pomilovanje', kazala je i dodala da je to hipotetsko pitanje. Milanović je kazao da ona nema stav. Grabar Kitarović kaže da ne vidi razlog da se spokulira što bi bilo kad bi bilo. Milanović kaže da ne bi pomilovao nikoga. Grabar Kitarović je kazala da ona nije dijete Sanadera nego ove Hrvatske i dodala da je Milanović primljen u Ministarstvo vanjskih poslova primljen u vrijeme Sanadera. Na pitanje o Bandiću, Milanoviću je poručila da ga je on birao i da je rekao da mu je on prijatelj. Milanović je odgovorio da ga je izbacio odmah iz stranke. Najveća prijetnja hrvatskom sustavu sigurnosti je Grabar Kitarović', smatra Milanović. 20.15 O predsjedničkim ovlastima Milanović smatra da treba ukinuti pomilovanja jer se vidi kako Grabar Kitarović pomiluje 'opskurne tipove'. Centar vlasti se, kaže, treba prebaciti u pralament. 'Fantasmagorija o većim ovlastima je put u tiraniju', smatra. Grabar Kitarović ga je podsjetila da se natječe za funkciju koju on smatra potpuno beznačajna. Milanović kaže da su ga okolnosti i njezin mandat natjerali da se kandidira. 'Pobjedite me, to je recept kako da me se riješite', poručio je. Grabar Kitarović smatra da su ovlasti predsjednice sasvim dovoljne, no da treba vidjeti područje vanjske politike i rada institucija u državi. Ona je kaže, posve nekorumpirana osoba i voljela bi da su svi korumpirani kao ona. 'Jesam pomilovala sam Leona Sulića na prijedlog komisije zbog njegovog zdravstvenog stanja. Nakon toga sam raspustila komisiju i pokrenula novi zakon o institutu pomilovanja', pojasnila je Grabar Kitarović.

20.11 Na pitanje što je to 'prava Hrvatska', Grabar Kitarović je kazala kako to nije 'slučajna Hrvatska. 'Prava Hrvatska je ona koju svi volimo i za koju želimo da nastavi rast...to je Hrvatska okupljanja i zajedništva', kazala je. Milanović je kazao da je to jezik podjela. Ja sam izjavio mi ili oni o vama i ekipi nasilnika iz šatora. Grabar Kitarović mu je odgovorila da nije ni pokušao ući u taj šator i razgovarati s ljudima. Poslao je specijalce u crkvu Svetog Marka. 'Šačica provokatora se zabarikadirala u crkvu. Ta vaša mržnja prema meni kao Jugoslavenu je započela u tom šatoru', dodao je. 20.00 Prva tematska cjelina 'Ja predsjednik'. Na pitanje zašto bi ona bila bolja predsjednica, Grabar Kitarović odgovara da je prije pet godina zemlja bila u dubokoj krizi. Danas je, kaže, bolje stanje, no da građani ne osjećaju na svom standardu dobre makroekonomske pokazatelje. Milanović je replicirao i kazao da in ima veliko iskustvo koje je jamstvo da će se kao predsjednik ponašati predvidljivo. Kaže da je njegova vlada ostavila zemlja u rastu.