Ukrajina britanskim projektilima pogodila ruska postrojenja za naftu i plin

"Zabilježeno je više eksplozija. Cilj je pogođen", objavio je stožer na komunikacijskoj platformi Telegram u četvrtak.

Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga je rekao da je ratno zrakoplovstvo upotrijebilo krstareće projektile Storm Shadow za napad na rafineriju nafte N ovošahtinsk u ruskoj Rostovskoj oblasti.

Ukrajina je ranije koristila projektile britanske proizvodnje kako bi napadala industrijske ciljeve u Rusiji, za koje tvrdi da Moskvi pomažu u ratu.

Dodao je da je rafinerija jedan od najvećih opskrbljivača naftnih derivata na jugu Rusije te da osigurava dizel i kerozin za ruske vojnike koji se bore u Ukrajini.

Ukrajinska sigurnosna služba SBU je rekla da su dronovi dugog dometa ukrajinske proizvodnje pogodili spremnike s naftnim derivatima u ruskoj luci Temrjuk u Krasnodarskom kraju te postrojenje za obradu plina u Orenburgu na jugozapadu Rusije.

Postrojenje za obradu plina u Orenburgu, najveće takvo na svijetu, udaljeno je otprilike 1400 kilometara od ukrajinske granice.

Regionalne vlasti u Krasnodarskom kraju su rekle da su zapaljena dva spremnika s naftnim derivatima u Temrjuku nakon napada dronovima.

Požar je zahvatio područje od oko 2000 kvadratnih metara, rekle su vlasti na Telegramu.

Dok se ruski rat u Ukrajini približava četvrtoj godini, a diplomatski napori zasad nisu uspjeli polučiti opipljive rezultate, Kijev i Moskva pojačavaju svoje napade dronovima i projektilima na energetsku infrastrukturu.

Kijev je intenzivirao napade na ruske rafinerije nafte i druga energetska postrojenja od kolovoza jer nastoji smanjiti prihode Moskve od prodaje nafte, što je ključan izvor sredstava za njezine ratne napore.

Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga je također rekao da su ukrajinske snage pogodile vojni aerodrom u ruskom gradu Majkopu u sjevernom dijelu Kavkaza.