Zelenski razgovarao s Witkoffom i Kushnerom: Moram se naći s Trumpom

"Bio je to stvarno dobar razgovor, raspravljali smo o mnogim detaljima. Postoje neke nove ideje o tome kako se približiti pravom miru, a to se tiče formata, sastanaka i vremenskog okvira", objavio je Zelenski na Telegramu.

Nacrt u 20 točaka

Trump se zalaže za sporazum o okončanju gotovo četverogodišnjeg rata, a posljednjih tjedana mirovni napori koje predvode Witkoff i Kushner polako napreduju. Ranije ovog tjedna Zelenski je predstavio nacrt mirovnog plana od 20 točaka koji je opisao kao glavni okvir za okončanje rata.

Nacrt predstavlja smanjenu verziju izvornog plana od 28 točaka o kojem su Sjedinjene Države prethodno razgovarale s ruskom stranom, a za koji se smatra da je uglavnom odgovarao Moskvi jer je zahtijevao da Kijev ustupi teritorij i ograniči veličinu svoje vojske.