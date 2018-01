Tko je Senjanin koji je dobio zadatak smiriti strasti u ličkom HDZ-u

HDZ-ov Darko Nekić, inače državni tajnik u Ministarstvu uprave, dobio je prošli tjedan zadatak posložiti lički HDZ i pripremiti ga za izbore nakon što je vrh stranke raspustio tu organizaciju. Nepoznat u široj javnosti, nekoć najmlađi gradonačelnik u Hrvatskoj već ima iskustva u 'spašavanju'

Nekić u široj javnosti nije poznat kao što je to Darko Milinović, no u Ličko-senjskoj županiji nije nepoznata osoba.

Rođen 1968. u Senju, Nekić je bivši dugogodišnji gradonačelnik tog grada, a danas je na funkciji državnog tajnika u Ministarstvu uprave. Ima završenu Šumarsku i drvodjeljsku školu u Karlovcu, smjer šumarski tehničar, no po zvanju je profesor povijesti i arheologije jer je 1997. završio studij povijesti i arheologije na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Trenutno se nalazi na doktoratu iz povijesti na Hrvatskim studijima.

Gotovo cijeli život radio je u rodnom Senju, a prvo radno mjesto bilo mu je ono arhivista i kustosa u Sakralnoj baštini Senj. Nakon završenog fakulteta postaje kustos u Gradskom muzeju Senj, u kojem ostaje sve do 2006., kada postaje gradonačelnik.

Na toj funkciji bio je sve do lani. Naime nakon što je sredinom godine HDZ raskrstio s Mostom Nekić je imenovan državnim tajnikom u Ministarstvu uprave i to je ministarstvo, nakon odlaska Mostova Ivana Kovačića, vodio sve do izbora Lovre Kuščevića.

Što se pak tiče stranačke karijere, Nekić se u HDZ učlanio 2005., a nakon toga njegov je stranački put bio na strelovitoj uzlaznoj putanji. Već 2008. postaje šef senjskog HDZ-a, a 2012. potpredsjednik ličko-senjskog HDZ-a.