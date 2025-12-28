zbog netočnih interpretacija

Thompsonov tim objavio cijeli jučerašnji govor iz Arene

Bi. S.

28.12.2025 u 20:36

Marko Perković Thompson
Marko Perković Thompson Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Bionic
Reading

Nakon jučerašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u zagrebačkoj Areni, njegov tim objavio je cijeli govor na društvenim mrežama

Kako su pojasnili, govor objavljuju zbog 'brojnih netočnih i selektivnih interpretacija u pojedinim medijima, koji su obraćanje Marka Perkovića Thompsona tijekom koncerta u zagrebačkoj Areni prenosili na način koji im odgovara, u nastavku donosimo njegovo cjelovito i točno obraćanje publici.'

'Moram se osvrnuti na sutrašnji koncert kojeg je gradonačelnik Zagreba zabranio.

Ne radi se tu o koncertu, ne radi se ni o meni, jedan koncert više-manje. Ovdje se radi o napadu na simbole iz Domovinskog rata, na napadu na Domovinski rat, ovdje se radi o napadu na temelje hrvatske države.

Znamo da danas upravlja gradom Zagrebom ekstremna ljevičarska sekta i ostaci jugokomunista. Zagreb jeste glavni grad Hrvatske ali je on i glavni grad svake Hrvatice i svakog Hrvata ma gdje god živio, bilo to u Americi, Njemačkoj, Bosni i Hercegovini ili bilo gdje. Svi smo mi vezani za grad Zagreb, emotivno, zato ga iz milja i zovemo glavni grad svih Hrvata. Zato pozivam sve koji se ne slažu sa ovom vlasti koja donosi ovakve odluke i da se tome treba usprotiviti ali demokratskim putem, putem izbora. Izbori mogu biti i redovni, mogu biti i izvanredni.

Pozivam sve mlađe ljude, pozivam sve ljude iz političkog i javnog života, sve hrvatske branitelje da učinu još jedan napor, da vama mladima pomognemo, da vi naša mladež, naši sokolovi, naša ljepota koju i večeras vidimo ovdje, naša uzdanica, da vi učinite Hrvatsku ponosnom i lijepom ko u snovima.

I na kraju, nećemo trpiti ovaj jad i kukavelj koji nam brane naše budnice iz 1991 godine, naše pjesme koje pjevamo već 34 godine. Zato… bit će još dana, bit će megdana. A sada jako, najjače Bojna Čavoglave'.

Dražen Keleminec pred stanom Tomislava Tomaševića pjeva Thompsonove pjesme
  • Dražen Keleminec pred stanom Tomislava Tomaševića pjeva Thompsonove pjesme
  • Dražen Keleminec pred stanom Tomislava Tomaševića pjeva Thompsonove pjesme
  • Dražen Keleminec pred stanom Tomislava Tomaševića pjeva Thompsonove pjesme
  • Dražen Keleminec pred stanom Tomislava Tomaševića pjeva Thompsonove pjesme
  • Dražen Keleminec pred stanom Tomislava Tomaševića pjeva Thompsonove pjesme
    +9
Dražen Keleminec i Autohtona HSP pred stanom Tomislava Tomaševića pjevaju pjesme Thompsona Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj /PIXSELL

Tijekom dana javio se i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, koji je poučio kako je dvaput izabran za gradonačelnika.

vezane vijesti

'Dva puta sam na demokratskim izborima izabran za gradonačelnika Zagreba. Mandat i povjerenje da vodim ovaj grad dali su mi građani Zagreba. Dokle god imam povjerenje Zagrepčana radit ću ovaj posao savjesno i odgovorno i donosit ću odluke koje smatram ispravnima bez obzira na pritiske', napisao je gradonačelnik Zagreba.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
perspektiva ostanka

perspektiva ostanka

Petrinjce još drma PTSP, ali mladi su živnuli: Doseljavaju se čak i iz Zagreba
ODGOVOR NA PROZIVKE

ODGOVOR NA PROZIVKE

Tomašević se oglasio o Thompsonu i prosvjednicima pred svojim stanom
VAŽAN DAN

VAŽAN DAN

FOTO Stepinčeve relikvije vraćene u zagrebačku katedralu, okupilo se mnoštvo vjernika

najpopularnije

Još vijesti