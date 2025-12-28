Thompsonov tim objavio cijeli jučerašnji govor iz Arene

Kako su pojasnili, govor objavljuju zbog 'brojnih netočnih i selektivnih interpretacija u pojedinim medijima, koji su obraćanje Marka Perkovića Thompsona tijekom koncerta u zagrebačkoj Areni prenosili na način koji im odgovara, u nastavku donosimo njegovo cjelovito i točno obraćanje publici.'

'Moram se osvrnuti na sutrašnji koncert kojeg je gradonačelnik Zagreba zabranio.

Ne radi se tu o koncertu, ne radi se ni o meni, jedan koncert više-manje. Ovdje se radi o napadu na simbole iz Domovinskog rata, na napadu na Domovinski rat, ovdje se radi o napadu na temelje hrvatske države.

Znamo da danas upravlja gradom Zagrebom ekstremna ljevičarska sekta i ostaci jugokomunista. Zagreb jeste glavni grad Hrvatske ali je on i glavni grad svake Hrvatice i svakog Hrvata ma gdje god živio, bilo to u Americi, Njemačkoj, Bosni i Hercegovini ili bilo gdje. Svi smo mi vezani za grad Zagreb, emotivno, zato ga iz milja i zovemo glavni grad svih Hrvata. Zato pozivam sve koji se ne slažu sa ovom vlasti koja donosi ovakve odluke i da se tome treba usprotiviti ali demokratskim putem, putem izbora. Izbori mogu biti i redovni, mogu biti i izvanredni.

Pozivam sve mlađe ljude, pozivam sve ljude iz političkog i javnog života, sve hrvatske branitelje da učinu još jedan napor, da vama mladima pomognemo, da vi naša mladež, naši sokolovi, naša ljepota koju i večeras vidimo ovdje, naša uzdanica, da vi učinite Hrvatsku ponosnom i lijepom ko u snovima.

I na kraju, nećemo trpiti ovaj jad i kukavelj koji nam brane naše budnice iz 1991 godine, naše pjesme koje pjevamo već 34 godine. Zato… bit će još dana, bit će megdana. A sada jako, najjače Bojna Čavoglave'.