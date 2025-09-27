UHIĆENA JEDNA OSOBA

Talijanska policija blizu Rima otkrila veliku ilegalnu tvornicu cigareta

L. Š. / Hina

27.09.2025 u 14:53

Ilustracija - talijanska policija
Ilustracija - talijanska policija Izvor: Profimedia / Autor: Matteo Nardone / Zuma Press / Profimedia
Ilegalna tvornica cigareta i 300 metričkih tona cigareta pronađeni su u Cassinu, mjestu od Rima udaljenom oko 120 kilometara, izvijestila je u subotu talijanska policija

Jedna je osoba uhićena, a zaplijenjena imovina koja se nalazila u napuštenom logističkom centru, vrijedna više od 50 milijuna eura, zaplijenjena je. Za ostalim su osumnjičenicima izdani nalozi za uhićenjem.

Istražitelji vjeruju da je kroz ilegalnu tvornicu utajeno više od 500 milijuna eura poreza te da su operateri ostvarili ilegalni prihod od 130 milijuna eura.

Policija je iza skrivenog podzemnog ulaza pronašla spavaonice i stambeni prostor koji može primiti 18 radnika te kuhinju i kupaonice. Vjeruje se da se dnevno ondje proizvodilo više od sedam milijuna cigareta.

Riječ je o najvećoj ilegalnoj tvornici cigareta dosad pronađenoj u Italiji. Cigarete su se prodavale i u Italiji i u ostalim zemljama Europske unije.

