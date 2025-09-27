PORUKA UDRUGAMA

Veterani Možemo: 'Odbacujemo manipulacije poviješću i napade na slobodu govora'

L. Š. / Hina

27.09.2025 u 14:44

Veterani Domovinskog rata, Možemo
Veterani Domovinskog rata, Možemo Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Možemo!
Bionic
Reading

Veterani Domovinskog rata okupljeni u stranci Možemo! u subotu su na konferenciji za medije poručili da se ograđuju od braniteljskih udruga koje zagovaraju zabrane kulturnih događanja, naglasivši da tim udrugama nitko nije dao ovlasti da govore u ime svih branitelja

'Povezivanje ustaškog pokliča i Domovinskog rata manipulacija je kojom se rat pokušava staviti u kontinuitet s ustaštvom i NDH. To je duboko pogrešno i vrijeđa sve branitelje koji su čista srca ratovali za slobodnu Hrvatsku. Pozivamo sve veterane da dignu glas protiv tog lažiranja povijesti, protiv poziva na nasilje, a za slobodu, demokraciju i mir', rekao je Dobriša Adamec, vijećnik Možemo! u Gradskom vijeću Karlovca.

Adamec je podsjetio na svoj ratni put te istaknuo da u njihovim postrojbama nije bilo ustaških simbola ni pozdrava. 'Ne pristajemo na iskrivljavanje povijesti i pokušaj legitimizacije ustaškog pozdrava, pokliča pod kojim su u Drugom svjetskom ratu skončale stotine tisuća žena, djece i muškaraca, među njima i Hrvati antifašisti', poručio je.

vezane vijesti

Milan Božić, zagrebački veteran i multimedijalni umjetnik, upozorio je na pokušaje zabrana kulturnih događanja i prijetnje umjetnicima koje dolaze iz manjeg dijela braniteljskih krugova.

'Oni nisu ni od koga dobili dozvolu da govore u ime svih branitelja. Borili smo se za slobodu mišljenja, govora i umjetničkog stvaranja, a ne za zabrane festivala', rekao je. Kao primjere naveo je prekid festivala u Benkovcu i otkazivanje u Velikoj Gorici zbog prijetnji i nesigurnosti, te izrazio podršku umjetniku Siniši Labroviću.

Veterani Možemo! zaključili su da su vrijednosti za koje su se borili u Domovinskom ratu, odnosno sloboda, demokracija i mir, i danas ugrožene te da ih treba dosljedno braniti. Koordinatorica Možemo! Sandra Benčić poručila je da aktualni napadi na slobodu govora i širenje lažnih optužbi pokazuju rast verbalnog nasilja u društvu.

Odgovarajući na pitanja novinara o optužbama mađarskog šefa diplomacije Pétera Szijjárta koji je Hrvatsku optužio za ratno profiterstvo u energetici, ocijenila je da su postupci mađarskog premijera Viktora Orbána i njegove vlade izraz dugogodišnjeg neprijateljskog odnosa prema Hrvatskoj.

'To se očituje u ekonomiji, kroz odnos MOL-a prema Ini, kroz odnos prema našoj energetskoj infrastrukturi, pa i kroz provociranje kartom Velike Mađarske. To nije novost, nego posljedica Plenkovićeve popustljive politike prema Orbánu', rekla je.

Osvrnula se i na istupe saborskog zastupnika Mosta Nikole Grmoje o stranci Možemo, kojeg je optužila za širenje lažnih optužbi i verbalno nasilje.

'Kopiranje američkih desničarskih modela u Hrvatsku čini golemu štetu društvu i političkom sustavu. Time se laž normalizira, a uništavanje života i prozivanje ljudi bez ikakvih dokaza postaje uobičajeno. Hrvatska nije SAD i ne smije postati društvo u kojem se takva praksa prihvaća kao normalna', rekla je Benčić.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NAPETI ODNOSI

NAPETI ODNOSI

Szijjártó nastavlja optuživati Hrvatsku za 'ratno profiterstvo', nižu se reakcije, oglasio se JANAF
PREDSJEDNIK U SAD-U

PREDSJEDNIK U SAD-U

Evo što je sve emotivni Milanović poručio Hrvatima u Minnesoti
TJEDNI SKENER

TJEDNI SKENER

Blago nama - preživjeli smo još jedan smak svijeta!

najpopularnije

Još vijesti