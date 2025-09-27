Veterani Možemo: 'Odbacujemo manipulacije poviješću i napade na slobodu govora'

Adamec je podsjetio na svoj ratni put te istaknuo da u njihovim postrojbama nije bilo ustaških simbola ni pozdrava . 'Ne pristajemo na iskrivljavanje povijesti i pokušaj legitimizacije ustaškog pozdrava, pokliča pod kojim su u Drugom svjetskom ratu skončale stotine tisuća žena, djece i muškaraca, među njima i Hrvati antifašisti', poručio je.

'Povezivanje ustaškog pokliča i Domovinskog rata manipulacija je kojom se rat pokušava staviti u kontinuitet s ustaštvom i NDH. To je duboko pogrešno i vrijeđa sve branitelje koji su čista srca ratovali za slobodnu Hrvatsku. Pozivamo sve veterane da dignu glas protiv tog lažiranja povijesti, protiv poziva na nasilje, a za slobodu, demokraciju i mir', rekao je Dobriša Adamec , vijećnik Možemo! u Gradskom vijeću Karlovca.

Milan Božić, zagrebački veteran i multimedijalni umjetnik, upozorio je na pokušaje zabrana kulturnih događanja i prijetnje umjetnicima koje dolaze iz manjeg dijela braniteljskih krugova.

'Oni nisu ni od koga dobili dozvolu da govore u ime svih branitelja. Borili smo se za slobodu mišljenja, govora i umjetničkog stvaranja, a ne za zabrane festivala', rekao je. Kao primjere naveo je prekid festivala u Benkovcu i otkazivanje u Velikoj Gorici zbog prijetnji i nesigurnosti, te izrazio podršku umjetniku Siniši Labroviću.

Veterani Možemo! zaključili su da su vrijednosti za koje su se borili u Domovinskom ratu, odnosno sloboda, demokracija i mir, i danas ugrožene te da ih treba dosljedno braniti. Koordinatorica Možemo! Sandra Benčić poručila je da aktualni napadi na slobodu govora i širenje lažnih optužbi pokazuju rast verbalnog nasilja u društvu.

Odgovarajući na pitanja novinara o optužbama mađarskog šefa diplomacije Pétera Szijjárta koji je Hrvatsku optužio za ratno profiterstvo u energetici, ocijenila je da su postupci mađarskog premijera Viktora Orbána i njegove vlade izraz dugogodišnjeg neprijateljskog odnosa prema Hrvatskoj.

'To se očituje u ekonomiji, kroz odnos MOL-a prema Ini, kroz odnos prema našoj energetskoj infrastrukturi, pa i kroz provociranje kartom Velike Mađarske. To nije novost, nego posljedica Plenkovićeve popustljive politike prema Orbánu', rekla je.

Osvrnula se i na istupe saborskog zastupnika Mosta Nikole Grmoje o stranci Možemo, kojeg je optužila za širenje lažnih optužbi i verbalno nasilje.

'Kopiranje američkih desničarskih modela u Hrvatsku čini golemu štetu društvu i političkom sustavu. Time se laž normalizira, a uništavanje života i prozivanje ljudi bez ikakvih dokaza postaje uobičajeno. Hrvatska nije SAD i ne smije postati društvo u kojem se takva praksa prihvaća kao normalna', rekla je Benčić.