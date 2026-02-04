Talijani istražuju 80-godišnjaka zbog sumnje da je sudjelovao u 'sarajevskom safariju'

Prema navodima ovog lista poziv za saslušanje upućen je 80-godišnjem bivšem vozaču kamiona koji živi blizu Pordenonea. Prvi je to konkretni korak koji je poduzeo tim predvođen Alessandrom Gobbisom iz Ureda javnog tužitelja u Milanu nakon pokretanja istrage o tzv. sarajevskom safariju.

Istraga se vodi zbog sumnje da su Talijani plaćali kako bi tijekom opsade Sarajeva ubijali njegove stanovnike s položaja koje su držali pripadnici vojske bosanskih Srba.

Il Gorno navodi kako je neimenovani 80-godišnjak osumnjičen da je "u dosluhu s drugim, zasad nepoznatim osobama", u provedbi "istog zločinačkog plana prouzročio smrt nenaoružanih civila, uključujući žene, starije osobe i djecu, pucajući iz snajperskih pušaka s brda koja okružuju grad Sarajevo između 1992. i 1995. godine."

Prvo saslušanje zakazano je za 9. veljače.