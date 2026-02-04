Talijani istražuju 80-godišnjaka zbog sumnje da je sudjelovao u 'sarajevskom safariju'

Stariji muškarac prva je osoba protiv koje je tužiteljstvo u Milanu pokrenulo postupak u sklopu istrage o navodima da su talijanski državljani tijekom rata u Bosni i Hercegovini dolazili na položaje oko opsjednutog Sarajeva kako bi pucali iz snajpera, objavio je u srijedu talijanski listi Il Giorno.
Prema navodima ovog lista poziv za saslušanje upućen je 80-godišnjem bivšem vozaču kamiona koji živi blizu Pordenonea. Prvi je to konkretni korak koji je poduzeo tim predvođen Alessandrom Gobbisom iz Ureda javnog tužitelja u Milanu nakon pokretanja istrage o tzv. sarajevskom safariju.
Istraga se vodi zbog sumnje da su Talijani plaćali kako bi tijekom opsade Sarajeva ubijali njegove stanovnike s položaja koje su držali pripadnici vojske bosanskih Srba.
Il Gorno navodi kako je neimenovani 80-godišnjak osumnjičen da je "u dosluhu s drugim, zasad nepoznatim osobama", u provedbi "istog zločinačkog plana prouzročio smrt nenaoružanih civila, uključujući žene, starije osobe i djecu, pucajući iz snajperskih pušaka s brda koja okružuju grad Sarajevo između 1992. i 1995. godine."
Prvo saslušanje zakazano je za 9. veljače.
Hvalio se lovom na ljude, pronašli mu oružje
Muškarac je pod istragom jer se navodno drugima hvalio da je tijekom opsade Sarajeva "lovio ljude" u tom gradu.
Na temelju iskaza zabilježenih tijekom ispitivanja svjedoka, istražitelji i tužitelji identificirali su 80-godišnjaka i odlučili ga istražiti zbog ubojstva na mah odnosno zbog višestrukih incidenata, te ga pozvati na ispitivanje.
Bivši vozač kamiona poziv tužitelja je primio u srijedu a karabinjeri su pretražili i njegovu kuću pri čemu su pronašli sedam komada legalnog oružja odnosno dva pištolja, pušku i četiri sačmarice.
Francuska, Švicarska i Belgija također poduzimaju mjere
Ranije su istražitelji utvrdili kako je muškarac tijekom rata u BiH nekoliko puta putovao na područje bivše Jugoslavije što su potvrdili iz tvrtke za koju je radio.
Istraga u Milanu o tzv. sarajevskom safariju odnosno lovu na ljude, kako piše talijanski list, ima i međunarodnu dimenziju jer Francuska, Švicarska i Belgija također poduzimaju mjere, djelomice i stoga što "snajperisti", prema dostupnim dokumentima, nisu bili isključivo Talijani.
U međuvremenu, milansko tužiteljstvo radi na identifikaciji drugih navodnih snajperista, a navodno se radi o još jednom konkretnom imenu.