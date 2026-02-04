Trump neće proći neokrznut nakon Epsteinovih dokumenata: 'Republikanci traže odgovore'

Politički i komunikacijski savjetnik Aleksandar Musić u Dnevniku HTV-a je istaknuo da republikanska baza traži odgovore, a sam Trump je zagovarao objavu Epsteinove građe u svojoj predizbornoj kampanji

Donald Trump neće neokrznut izaći iz afera koje proizlaze objavom dokumenata Jeffreya Epsteina, zaključio je u Dnevniku HTV-a komunikacijski i politički savjetnik Aleksandar Musić. 'Čak će proći vrlo ranjen (...) republikanska biračka baza ne ponaša kao da ima pamćenje od jedne sekunde nego traži jasne odgovore', ustvrdio je Musić, prenosi HRT.

Dodao je da to možda ne bi bio toliki problem kao izolirani slučaj, ali ističe da se Trump susreće s više problema zbog kojih su Amerikanci nezadovoljni. K tome, sam Trump je u predizbornoj kampanji bio gorljivi zagovornik objave Epsteinovih dokumenata, a sada pokušava umanjiti njihov značaj. 'Hipotekarni pritisci ostaju, obećanja o deportacijama nisu ispunjena, a sigurnosni incidenti povezani s migracijskom politikom dodatno su uznemirili javnost. Istodobno, globalne napetosti i zveckanje oružjem u suprotnosti su s predizbornim porukama koje su se temeljile na smirivanju međunarodnih sukoba', pobrojao je Musić sve ono što ljuti Trumpove birače u radu aktualnog američkog predsjednika.

Rijetki su Epsteinu rekli ne Musić navodi da je Epsteinovo djelovanje imalo više razina, od trgovine ljudima i pedofilije do globalnog djelovanja koje se može promatrati lobistički pa čak i obavještajno. To je dovelo i do spekulacija o umiješanosti stranih službi. 'Delegiranje odgovornosti na nekog vanjskog aktera često se pojavljuje kako bi se smanjio pritisak na samu američku administraciju. o su velika otvorena pitanja koja podgrijavaju i legitimnu zabrinutost birača, ali i paranoju dijela javnosti', komentirao je Musić navodeći da je Epstein imao brojne međunarodne kontakte. Istovremeno, kao jednog od rijetkih ljudi koji su Epsteinu rekli ne, istaknuo je američko-libanonskog matematičara Nassima Nicholasa Taleba. 'On ga je prepoznao kao prevaranta, a možda i nešto gore, i odbio bilo kakav kontakt. Taleb je jedan od rijetkih koji nije htio imati nikakav, kako je sam rekao, higijenski kontakt s Epsteinom (...) On je (Epstein op.a) već sredinom 2000-tih bio osuđivan i nagodio se zbog jezivih kaznenih djela, uključujući spolne odnose s maloljetnicama i njihovo podvođenje. Unatoč tome, niz ljudi se i tijekom 2010-ih nastavio družiti s njim', podsjetio je Musić navodeći da je malo ljudi koji su odbili njegovo društvo.