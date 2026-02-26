Tajni 'bunker' u Bruxellesu nova je osovina moći: Kad EU gori, oni preuzimaju kormilo

Kad se Europska unija suoči s krizom, svjetla se pale u sigurnoj prostoriji duboko u zgradi Europskog vijeća u Bruxellesu

U protekloj godini to se događalo puno češće jer 27 stalnih predstavnika država članica sve češće preuzima kormilo u odlučivanju, piše Politico. Kompleks prostorija, uključujući podzemni bunker osmišljen tako da spriječi nadzor, mjesto je sastanaka veleposlanika EU-a koji danas igraju puno veću ulogu u odgovoru Unije na najveće izazove. Od prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa oko Grenlanda i carina, preko ratova u Gazi i Ukrajini, do strahova za europsko gospodarstvo – ova skupina stalnih nacionalnih predstavnika sve je utjecajnija. U briselskom žargonu poznat kao Coreper II (Odbor stalnih predstavnika), ovaj format postoji koliko i sam EU. No postupno je proširio svoj utjecaj dijelom da bi Unija brže reagirala, a dijelom kao protuteža sve snažnijoj Europskoj komisiji.

Posla je sve više 'Čak i prije početka našeg predsjedanja rekla sam kolegama da ćemo održavati dva Corepera tjedno, umjesto uobičajenog jednog', rekla je Agnieszka Bartol, poljska veleposlanica pri Uniji, koja je vodila sastanke tijekom šestomjesečnog poljskog predsjedanja, dodajući: 'Posla je bilo sve više i nisam htjela da Coreper radi do kasno u noć.' Tempo se ubrzao: tijekom danskog predsjedanja sastanci su se održavali gotovo svakodnevno prije ključne odluke o financiranju Ukrajine, a pod ciparskim predsjedanjem Coreper II se sastajao i do tri puta tjedno.

U siječnju su veleposlanici hitno pozvani u nedjelju navečer, samo nekoliko sati nakon što je Donald Trump zaprijetio visokim carinama saveznicima u kontekstu pritiska oko Grenlanda. Bio je to prvi forum EU-a koji je raspravljao o odgovoru i u nekoliko sati postignut je širok konsenzus o razmatranju protumjera. Coreper si je time osigurao fleksibilnost za brzo reagiranje dok bi se ranije čekalo okupljanje nacionalnih čelnika, što je često usporavalo Uniju. Mjesto na kojem se bruse kompromisi Prema riječima četvero diplomata upoznatih s radom tog tijela, Coreper je daleko odmakao od svoje izvorne uloge pripremnog foruma. Zaokret je počeo tijekom pandemije covida, kada je to bio jedini format koji se redovito sastajao uživo, a ministri su bili na videovezi. U dvorani veleposlanici stalno kruže između svojih mjesta i savjetnika iza njih te su rasprave otvorene i često neformalne. Pravni stručnjaci prisutni su da bi pomogli u rješavanju složenih pitanja, a na marginama se razmjenjuju i šale, ali i ozbiljne brige. 'Te stvari moraju funkcionirati na temelju konsenzusa, a ako ga želite postići, morate vjerovati Coreperu da će ga pronaći', rekao je jedan od diplomata EU-a. 'To je mjesto na kojem se bruse kompromisi.' Službeno Coreper nije tijelo koje donosi odluke. No diplomati priznaju da se granica posljednjih godina zamaglila. 'Ako ćemo iskreno, to je zapravo mjesto na kojem se donose odluke', rekao je drugi diplomat, napominjući da tempo geopolitike često ne dopušta čekanje sljedećeg samita čelnika. Treći diplomat dodaje: 'Sve je više dosjea koji su previše politički za stručne skupine, a previše tehnički za političare. Tu uskače Coreper.'