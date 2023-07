Tadić: Nije nuklearka bolje betonirani hangar, ali to je scenarij potpunog ludila

U Studiju 4 na HRT-u gostovali su dr. Tonči Tadić, stručnjak za nuklearnu energiju i sustave, te Ante Letica, stručnjak za sigurnost i bivši obavještajac.

Ukrajinci trenutno imaju na raspolaganju 70 mlrd dolara vrijednog oružja i ako to ne pretoče u vojni uspjeh riskiraju da će NATO-u i zapadnim saveznicima biti dosta rata.

'To u ovome trenutku nije moguće iz nekoliko razloga. Prvo što Ukrajinci za sada ne žele razgovarati s Putinom i traže da se ruska vojska povuče sa svih okupiranih teritorija. S druge strane Rusija to ne želi napraviti i teritorije koje su okupirali i anektirali oni smatraju svojim teritorijem. Složena je situacija i vidjet ćemo kako će se razvijati', rekao je Letica. Ako dođe do oslobađanja Krima, postoji li opasnost da takva akcija izazove ograničeni nuklearni odgovor Rusije, Tadić kaže da najprije treba definirati kako će izgledati to oslobađanje i da treba isključiti masovno jurišanje milijun Ukrajinaca, nego će to vjerojatno biti slično ovome što sada rade. Krim će ostati bez svega što je vrijedno, bez vode, struje s razvaljenim prometnicama, navodi Tadić.