Zapadna Virginija šalje stotine pripadnika Nacionalne garde u Washington

V. Mo./Hina

16.08.2025 u 23:07

Nacionalna garda Washingtona već je raspoređena u glavnom gradu
Nacionalna garda Washingtona već je raspoređena u glavnom gradu Izvor: EPA / Autor: SHAWN THEW
Guverner Zapadne Virginije Patrick Morrisey poslao je 300-400 pripadnika Nacionalne garde u Washington D.C. na zahtjev Trumpove administracije, objavio je u subotu ured guvernera

Slanje pripadnika garde "iskaz je predanosti javnoj sigurnosti i regionalnoj suradnji" te će uključivati opremu i specijaliziranu obuku uz "otprilike 300-400 obučenog osoblja", priopćio je Morriseyev ured.

Drew Galang, Morriseyeva glasnogovornica, rekla je da je Nacionalna garda primila naredbu da pošalje opremu i osoblje u D.C. kasno u petak i da radi na njihovom slanju. Ranije tijekom tjedna, predsjednik Donald Trump rekao je da će rasporediti stotine pripadnika Nacionalne garde u Washington te privremeno preuzeti policijski odjel grada kako bi suzbio krizu kriminala i beskućništva u glavnome gradu.

Dužnosnik Bijele kuće u subotu je rekao da će još pripadnika Nacionalne garde biti pozvano u Washington kako bi "štitili saveznu imovinu, stvorili siguran okoliš za policiju da vrši svoje dužnosti kad je to potrebno te kako bi omogućili vidljivu prisutnost zbog odvraćanja kriminala."

Američki dužnosnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao je da se očekuje službena naredba koja bi omogućila da pripadnici Nacionalne garde nose vatreno oružje. Dužnosnik je rekao da će to uvelike biti vojni policajci s revolverima. Reuters je već izvještavao da bi pripadnici Nacionalne garde imali oružje u blizini, primjerice u svojim vozilima.

Bijela kuća rekla je u subotu da su članovi Nacionalne garde D.C.-ja vršili ophodnje pješice i u vozilima oko šetališta National Mall te željezničke stanice Union Station. Bijela kuća rekla je da garda trenutačno ne uhićuje i da bi mogla biti naoružana.

