oglasili se mađari

Szijjártó: 'Blokiramo zajam EU-a za Ukrajinu dok se ne nastavi tranzit nafte'

Bi. S.

20.02.2026 u 19:56

Peter Szijjarto
Peter Szijjarto Izvor: Profimedia / Autor: Alexey Maishev / Sputnik / Profimedia
Blokiranjem tranzita nafte u Mađarsku putem naftovoda Družba, Ukrajina krši Sporazum o pridruživanju između EU i Ukrajine, kršeći svoje obveze prema Europskoj uniji, smatraju Mađari

Blokiramo zajam EU-a za Ukrajinu od 90 milijardi eura dok se ne nastavi tranzit nafte u Mađarsku putem naftovoda Družba, napisao je mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó u petak navečer na društvenim mrežama.

'Ukrajina ucjenjuje Mađarsku zaustavljanjem tranzita nafte u koordinaciji s Bruxellesom i mađarskom oporbom kako bi stvorila poremećaje u opskrbi u Mađarskoj i potaknula porast cijena goriva prije izbora. Blokiranjem tranzita nafte u Mađarsku putem naftovoda Družba, Ukrajina krši Sporazum o pridruživanju između EU i Ukrajine, kršeći svoje obveze prema Europskoj uniji. Nećemo popustiti ovoj ucjeni', rekao je.

Podjstetimo, situacija s ruskom naftom za Mađarsku eskalirala je koncem siječnja, kada je prekinuta opskrba rafinerija putem oštećenog naftovoda Družba, koji prelazi preko ukrajinskog teritorija.

