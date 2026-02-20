Szijjártó: 'Blokiramo zajam EU-a za Ukrajinu dok se ne nastavi tranzit nafte'

Blokiramo zajam EU-a za Ukrajinu od 90 milijardi eura dok se ne nastavi tranzit nafte u Mađarsku putem naftovoda Družba, napisao je mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó u petak navečer na društvenim mrežama.

'Ukrajina ucjenjuje Mađarsku zaustavljanjem tranzita nafte u koordinaciji s Bruxellesom i mađarskom oporbom kako bi stvorila poremećaje u opskrbi u Mađarskoj i potaknula porast cijena goriva prije izbora. Blokiranjem tranzita nafte u Mađarsku putem naftovoda Družba, Ukrajina krši Sporazum o pridruživanju između EU i Ukrajine, kršeći svoje obveze prema Europskoj uniji. Nećemo popustiti ovoj ucjeni', rekao je.