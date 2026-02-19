Ranko Ostojić odgovorio Dabri: 'Pametno naše, znaš li...?'

Bivši ministar i aktualni saborski zastupnik Josip Dabro danas je objavio uvjete pod kojima bi se povukao iz Sabora, a nekoliko sati kasnje stigao mu je odgovor od SDP-ovog Ranka Ostojića
Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro u četvrtak je poručio da će otići iz Hrvatskoga sabora ako se donese zakon koji izričito zabranjuje komunističke simbole i slogane te javnu afirmaciju istaknutih komunista koji su masovno likvidirali i proganjali Hrvate. Svoje uvjete objavio nakon što je HSLS poručio da premijeru Andreju Plenkoviću daje rok od 30 dana da riješi situaciju.
Dabri je sada stigao i odgovor iz redova SDP-a, točnije od Ranka Ostojića.
'Pametno naše, znaš li da bi se za to trebalo Ustav mijenjati? Pametno naše, znaš li kako se mijenja ustav? Pametno naše, a znaš li tko nema 2/3 većinu? A najpametnije naše, što ćemo onda sa EU koja počiva na antifašizmu i svoj dan slavi baš na dan pobjede nad fašizmom? Pametno naše, pada li ti na pamet tko voli glumiti uglađenog europejca?', objavio je Ostojić na Facebooku.
'Očekujem ubrzo presicu koji počinje riječima: ne želim biti uteg ovoj vladi koja radi odličan posao', dodao je Ostojić.