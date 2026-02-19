Ranko Ostojić odgovorio Dabri: 'Pametno naše, znaš li...?'

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro u četvrtak je poručio da će otići iz Hrvatskoga sabora ako se donese zakon koji izričito zabranjuje komunističke simbole i slogane te javnu afirmaciju istaknutih komunista koji su masovno likvidirali i proganjali Hrvate. Svoje uvjete objavio nakon što je HSLS poručio da premijeru Andreju Plenkoviću daje rok od 30 dana da riješi situaciju.

Dabri je sada stigao i odgovor iz redova SDP-a, točnije od Ranka Ostojića.

'Pametno naše, znaš li da bi se za to trebalo Ustav mijenjati? Pametno naše, znaš li kako se mijenja ustav? Pametno naše, a znaš li tko nema 2/3 većinu? A najpametnije naše, što ćemo onda sa EU koja počiva na antifašizmu i svoj dan slavi baš na dan pobjede nad fašizmom? Pametno naše, pada li ti na pamet tko voli glumiti uglađenog europejca?', objavio je Ostojić na Facebooku.