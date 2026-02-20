Slovenija: Veliki problemi zbog snijega u gotovo čitavoj zemlji

Zbog proklizavanja kamiona, prometnih nesreća i srušenih stabala, prometne gužve su tijekom jutra zabilježene na autocestama i lokalnim cestama, a željeznički promet od Ljubljane prema Mariboru i Austriji je također poremećen ili zaustavljen zbog srušenih stabala kao i na koruškoj željezničkoj prugi od Maribora do Prevalja.

Vatrogasci, električari, cestari i radnici komunalnih službi od petka ujutro zbog snijega imaju pune ruke posla diljem cijelog područja sjeveroistočne Slovenije, od Pomurja, preko Štajerske do Koruške, ali u Dolenjskoj i Posavju .

Osim brojnih lokalnih cesta, nekoliko državnih je još uvijek zatvoreno zbog proklizavanja ili srušenih stabala, a na nekim mjestima i dalje vrijede ograničenja u prometu. Među ostalima, zbog proklizavanja je zatvoren stari prijelaz Šentilj na granici s Austrijom te cesta Šentilj-Trate blizu Selnice ob Muri.

Na širem području energetske tvrtke Elektro Maribor, koja pokriva regiju od Koruške do Prekmurja, preko 34.000 kućanstava je oko dva sata poslijepodne bilo bez opskrbe električnom energijom, a otprilike 42.000 je bez nje bilo ujutro. Prema predsjednici uprave Elektro Maribora Tatjani Vogrinec Burgar, sve njihove ekipe su na terenu, a druge jedinice za sigurnost i spašavanje su također aktivirane.

'Situacija na terenu je ekstremna i zato smo u tvrtki aktivirali plan za zaštitu i spašavanje te predlažemo regionalnom centru da proglasi izvanredno stanje na tom području0, rekla je u izjavi za medije predsjednica uprave Elektre Maribor, koja električnom energijom opskrbljuje oko 229.000 kućanstava.

Prema Aleksandru Brunčeku, predsjedniku Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bistrice ob Dravi, vatrogasci su s intervencijama započeli oko pet sati ujutro.

'Situacija je veoma zahtjevna, proglasili smo širu uzbunu', kazao je. Uglavnom uklanjaju slomljena stabla, čiste ceste i spašavaju vozila koja su zaglavila u snijegu.

Zbog povećanog broja intervencija, mariborska vatrogasna postaja je formirala vatrogasni stožer te je aktivirano 11 dobrovoljnih vatrogasnih društava uz dvije smjene profesionalnih vatrogasaca na području grada. To znači da više nije riječ o izoliranom incidentu, već izvanrednoj situaciji na širem području koja iziskuje koordinirane napore svih vatrogasnih jedinica.

'Većina incidenata uključuje stabla koja su pala na dalekovode, ceste ili zgrade, a bilo je i nekoliko proklizavanja te prometnih nesreća', pojasnio je za STA zapovjednik mariborskih vatrogasaca Primož Osojnik.

Čelnik mariborskog regionalnog centra za informiranje Dejan Kosi pak je za agenciju rekao da pozive za pomoć od ranog jutra primaju iz Maribora i šireg područja.

'Situacija je kaotična, imamo preko 150 intervencija, a uključeno je 15 općina', kazao je.

Međutim, Mariborski vodovod je uspio ukloniti probleme s opskrbom pitke vode zbog nestanka električne energije tijekom dana. Zabilježene su i poteškoće u dječjim vrtićima, školama i knjižnicima u Mariboru i okolnom području.

Zbog mećave i prekida opskrbe električnom energijom, skijalište Mariborsko Pohorje je zatvoreno. Žičara Pohorska također ne radi zbog tehničkih problema. Vlasti upozoravaju ljude da se ne zadržavaju u parkovima i područjima s velikim brojem stabala.

Obilan snijeg je također prouzročio otežane uvjete na cestama u Pomurju u četvrtak. Tadej Vučko, ravnatelj tvrtke za održavanje cesta Pomgrad CP Murska Sobota, za STA je rekao da su sve dostupne zimske službe aktivirane na terenu u 1.30 kada se kiša nakon ponoći pretvorila u obilan snijeg. Ukupno 24 kamiona i četiri traktora, odnosno 28 ralica i posipača, djeluje na terenu.

Na državnoj cesti od Sotine prema graničnom prijelazu Kuzma, palo je otprilike 150 stabala.

Poteškoće zbog obilnog snijega su zabilježene tijekom dana u Koruškoj i na širem području Celja. Na području energetske tvrtke Elektra Celje, više od 8000 kućanstava je bilo bez opskrbe električnom energijom na području od austrijske do hrvatske granice ujutro. Ekipe su na terenu brzo otklanjale kvarove te je od 13.30 bez električne energije bilo 2570 korisnika Elektre Celje.

Zbog snijega je nekoliko kućanstava u pokrajinama Notranjska i Zasavje također bilo bez električne energije, a uvjeti na cestama su otežani u Dolenjskoj, Kočevju i Posavju.

Snijeg će nastaviti teško pogađati šume na sjeveroistoku zemlje. Prema slovenskoj šumarskog službi (ZGS), snijeg je najviše oštetio drveće na području pobrđa Goričko, ali i u Halozama, Slovenskim goricama i nižim dijelovima Pohorja i Kozjaka.

Prema prvotnoj procjeni, oštećeno je oko 50.000 kubičnih metara drveća, a terenske inspekcije još uvijek nisu moguće. Stabla na rubovima šuma i uz linijsku infrastrukturu poput cesta i dalekovoda se uglavnom ruše zbog težine snijega.

U višim dijelovima Kozjaka, Pohorja i Koruške, palo je oko pola metra novog snijega dok je u nizinama sjeverozapadne Slovenije palo između nekoliko i 20-ak centimetara. Padaline će postupno slabjeti, a meteorolozi predviđaju više temperature idućeg tjedna tako da se snijeg neće dugo zadržati.

Zbog prognoziranog snijega, Agencija za okoliš ARSO je za sjeveroistok države izdala narančasto, drugo najviše vremensko upozorenje, koje više nije na snazi. Međutim, narančasto upozorenje i dalje vrijedi za sjeverozapad zemlje zbog povećanog rizika od lavina.