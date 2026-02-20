Trump otkrio: 'Suci su podlegli stranim interesima, uvodim globalne carine od 10 posto!'

Američki predsjednik Donald Trump doznao je za presudu Vrhovnog suda o ukidanju njegovih carina putem poruke dok je bio domaćin doručka s guvernerima u Bijeloj kući i nazvao to 'sramotom'. Na press konferenciji najavio je nove carine

Američki predsjednik Donald Trump obratio se javnosti na temu odluke Vrhovnog suda. 'Odluka je duboko razočaravajuća i sram me nekih sudaca jer nisu napravili ono što je dobro za našu zemlju', poručio je Trump u prvoj javnoj reakciji. 'Želio bih zahvaliti i čestitati sucima Thomasu, Alitu i Kavanaughu na njihovoj snazi, mudrosti i ljubavi prema našoj zemlji... vrlo sam ponosan na te suce', poručio je, govoreći o sucima koji su imali izdvojeno mišljenje.

Press Donalda Trumpa Izvor: Licencirane fotografije / Autor: White house

Kazao je da su 'demokratski' suci 'sramota' za SAD. Pritom je mislio na tri suca, koji su imenovani za vrijeme vlasti demokratskih predsjednika. Oduka je, podsjetimo, donesena s 6 glasova za, dok ih je tri bilo protiv. Među šest glasova za su tri 'demokratska', ali i tri glasa sudaca koji su postavljeni u vrijeme republikanskih predsjednika, od čega dva koje je Trump osobno nominirao. 'Sud je podlegao pod utjecajem stranih interesa i minornog pokreta u zemlji', kazao je Trump. Zatim se osvrnuo na svoju izbornu pobjedu 2024. godine, rekavši: 'Pobijedio sam s milijunima glasova prednosti... ali ovi ljudi su odvratni, neupućeni i glasni. I mislim da se određeni suci toga boje, ne žele učiniti pravu stvar.' Trump kaže da postoje i druge metode koje može upotrijebiti za uvođenje carina osim metode koju je sud osudio. Kaže da je koristio carine tijekom protekle godine kako bi Ameriku ponovno učinio velikom, prije nego što je naveo da su burzovni indeksi Dow Jones i S&P 'nedavno probili 50.000 bodova za Dow i 70.000 bodova za S&P'. 'Sada ću ići u drugom smjeru, vjerojatno u smjeru u kojem sam trebao ići prvi put', rekao je, nazvavši ga 'još jačim od našeg izvornog izbora'. Naveo je razne zakone i članke koje bi koristio, uključujući Zakon o trgovini iz 1974. i Zakon o proširenju trgovine iz 1962., ali je rekao da bi to produžilo proces. Brojni od tih načina zahtijevaju istrage prije nego što se mogu primijeniti carine.

Trump uvodi nove carine Trump je najavio da će danas potpisati naredbu o 'uvođenju globalne carine od 10 posto prema članku 122.' Zakona o trgovini iz 1974. Rekao je da će to biti 'iznad uobičajenih tarifa koje se već naplaćuju'. Prema tom članku predsjednik može donijeti odluku o uvođenju carina do 15 posto u trajanju do 150 dana. Međutim, za produljenje ovih carina nakon isteka roka potrebno je odobrenje Kongresa.

Na pitanje planira li produžiti globalne carine od 10 posto na neodređeno vrijeme, Trump kao da je potpuno ignorirao okvir članka 122. Zakona o trgovini iz 1974. – koji koristi za provedbu carina. 'Imamo pravo raditi što god želimo', rekao je, ignorirajući zakonski zahtjev da administracija dobije odobrenje Kongresa za carine dulje od 150 dana. Globalna carina od 10 posto značajno je smanjenje predsjednikovih sveobuhvatnih uvoznih carina. Prelazak svih globalnih trgovinskih partnera na carinu od 10 posto smanjio bi carine za gotovo sve strane zemlje osim Ujedinjenog Kraljevstva, koje je prošle godine osiguralo carinu od 10 posto. Međutim, ta globalna carina ne bi smanjila carine na poluvodiče, automobile, automobilske dijelove ili farmaceutske proizvode, koje su nametnute prema drugim pravnim propisima. Trump je također najavio da sve nacionalne sigurnosne tarife prema članku 232. Zakona o širenju trgovine iz 1962. i postojeće tarife prema članku 301. Zakona o trgovini iz 1974. ostaju na snazi ​​i u punoj snazi. 'Također pokrećemo nekoliko odjeljaka, 301 i druge istrage kako bismo zaštitili našu zemlju od nepoštenih trgovinskih praksi drugih zemalja i tvrtki', rekao je. Strani utjecaj Trump je poručio da su suci podlegli stranim interesima, no za to nije dao dokaze. Novinari su ga pitali na što je točno mislio. 'Mislim da strane interese predstavljaju ljudi za koje vjerujem da imaju neprimjeren utjecaj', rekao je. 'Imaju veliki utjecaj na Vrhovni sud, bilo kroz strah, poštovanje ili prijateljstva, ne znam.' 'Ali poznajem neke od ljudi koji su bili uključeni s druge strane i ne sviđaju mi ​​se. Mislim da su pravi ljigavci', kazao je. Predsjednik je sugerirao da su bez carina strane zemlje bile i nastavit će nadmašivati ​​SAD u određenim industrijama, uključujući automobilsku industriju. 'To su predsjednici trebali učiniti prije mnogo godina', rekao je Trump. 'Dopustili su da naša zemlja bude živa pojedena.' Na dodatno pitanje ima li dokaze kad govori o stranom utjecaju na suce, poručio je: 'Sve ćete saznati' Otvoreno pitanje Vrhovni sud u presudi nije odredio što će se dogoditi s novcem koji je već uplaćen putem carina. Neki stručnjaci smatraju da bi SAD trebao vratiti taj novac uvoznicima, no to bi amričku vlast moglo dovesti u velike probleme. Trump je rekao da administracija ne planira vratiti novac tvrtkama koje su platile njegove carine tijekom prošle godine jer Vrhovni sud to nije obradio u presudi. 'Pretpostavljam da se to mora suditi sljedeće dvije godine. Pa napišu ovu užasnu, manjkavu odluku, potpuno manjkavu. Gotovo je kao da je nisu napisali pametni ljudi', rekao je. Na pitanje ne planira li odobriti povrat novca tvrtkama, Trump je novinarima rekao: 'Upravo sam vam rekao odgovor, zar ne? Rekao sam vam odgovor. O tome se ne raspravlja. Na kraju ćemo biti na sudu sljedećih pet godina.'

Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO







+6 Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO