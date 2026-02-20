Užas u Nigeriji: Naoružani Muškarci upali u selo i pobili 50 ljudi

Hamisu A. Faru, zastupnik koji predstavlja južni Bukkuyum, rekao je da su napadači upali u selo Tungan Dutse u četvrtak oko 17 sati te napadali do oko 3.30 ujutro u petak, paleći kuće i pucajući na stanovnike koji su pokušali pobjeći.

'Kretali su se iz sela u selo ... ostavljajući za sobom najmanje 50 mrtvih', rekao je Faru telefonski za Reuters.

Dodao je da broj otetih još nije utvrđen. Tradicionalni vođe i lokalne vlasti i dalje utvrđuju koliko se osoba vodi kao nestalo.

Abdullahi Sani (41), stanovnik Tungan Dutsea, rekao je da su u napadu ubijena tri člana njegove obitelji.

'Nitko sinoć nije spavao, svi smo u boli', kazao je.

Dan ranije stanovnici su kontaktirali sigurnosne snage i lokalne vlasti kada su vidjeli više od 150 motocikala s naoružanim muškarcima. No upozorenje je ignorirano, rekao je Sani.

Nesigurnost je jedno od gorućih pitanja u Nigeriji, a vlada je pod sve većim pritiskom da obnovi stabilnost.

U posljednje vrijeme zabilježen je porast napada za koje se okrivljuju takozvani 'razbojnici', koji su diljem sjeverne Nigerije izvodili smrtonosne napade, otmice radi otkupnine i prisilno raseljavali stanovništvo.