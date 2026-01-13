potreban oprez

Sve više požara u sezoni grijanja. Vatrogasci otkrili zašto

V. B./Hina

13.01.2026 u 16:39

Zagreb: Vatrogasci gase požar koji je izbio na krovištu stambene zgrade u Metalčevoj ulici
Zagreb: Vatrogasci gase požar koji je izbio na krovištu stambene zgrade u Metalčevoj ulici Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL
Bionic
Reading

Tijekom sezone grijanja bilježi se povećan broj požara na stambenim objektima, ponajprije zbog neispravnih i neodržavanih sustava grijanja te dimnjaka, upozorila je u utorak Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ), pozvavši građane na dodatni oprez i redovito održavanje opreme.

Veliki broj požara povezan je uz neispravne i neodržavane sustave grijanja te neodržavane dimnjake, kažu iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Upozoravaju da takvi požari uzrokuju veliku materijalnu štetu i predstavljaju izravnu opasnost za život i zdravlje osoba koje se zateknu u pogođenim objektima.

Vatrogasci ističu da se rizik od požara može znatno smanjiti korištenjem ispravnih sustava grijanja, redovitim čišćenjem i pregledom dimnjaka putem ovlaštenih dimnjačara te angažiranjem ovlaštenih servisera za sve radove održavanja sustava grijanja.

Građanima savjetuju i da ohlađeni pepeo odlažu na za to predviđeno mjesto, da ogrjevno drvo ne skladište neposredno uz peć te da za potpalu u pećima na kruto gorivo ne koriste benzin ili druge zapaljive tekućine.

U slučaju izbijanja požara, vatrogasci poručuju da je važno ostati smiren te da spašavanje ima prednost pred gašenjem, uz obvezu da se sve osobe što prije udalje iz objekta. Preporučuje se koristiti najbrži izlaz iz objekta, zatvoriti vrata i prozore u prostoriji u kojoj je požar izbio kako bi se spriječilo širenje dima i topline, te izbjegavati povratak u objekt po osobne stvari.

Ako se primijeti požar ili dim, potrebno je bez odlaganja nazvati vatrogasce na broj 193, poručuju iz HVZ.

