SERIJSKI UBOJICA

Je li Srđan Mlađan iz zatvora planirao nove zločine? Oglasio se njegov odvjetnik

L. Š.

01.03.2026 u 21:53

Srđan Mlađan tijekom posljednje rasprave na sudu
Srđan Mlađan tijekom posljednje rasprave na sudu Izvor: Cropix / Autor: Zeljko Hajdinjak
Odvjetnik pravomoćno osuđenog serijskog ubojice Srđana Mlađana (45), Borislav Planinc, uoči početka novog suđenja poručuje da njegov klijent odbacuje optužbe prema kojima je iz zatvora planirao nova ubojstva, tvrdeći da sporni dokazi ne potječu od njega te da je cijeli slučaj rezultat konstrukcije drugog zatvorenika. Da je sve namješteno tvrdi i Mlađanov otac

Serijski ubojica ponovno je pod lupom istražitelja zbog novih sumnji koje su isplivale iz same zatvorske ćelije.

Novo suđenje Srđanu Mlađanu, koje počinje 4. ožujka, temelji se na opsežnoj optužnici od gotovo 900 stranica, a njegov branitelj Borislav Planinc tvrdi da optuženi odbacuje sve navode i smatra da je riječ o konstrukciji nastaloj na iskazu drugog zatvorenika.

Prema riječima odvjetnika Planinca, Mlađan negira da je iz zatvora planirao ili poticao nova kaznena djela te tvrdi da sporni zapisi, koji čine ključni dio optužbe, nisu njegovi. Obrana ističe kako optuženi smatra da mu je cijeli slučaj 'namješten' kako bi druga osoba ostvarila povoljniji položaj unutar kaznionice u Lepoglavi.

'On kaže da nije isti Mlađan kao što je bio tada. Nada se da će moći početi novi život i to, kako on kaže, kao drugi čovjek', kaže za Dnevnik Nove TV odvjetnik i dodaje kako na optužbe gleda kao na prijetnje. Odvjetnik Planinc otkrio je i kako je Željko Bjelić došao do spornih bilješki koje su postale ključni dokaz za navodno novo ubojstvo.

Planinc dodaje kako Mlađan smatra da mu je nove optužbe namjestio vjenčani kum: 'Srđan smatra da mu je ovaj to namjestio kako bi za sebe postigao neku korist u boljem položaju u Lepoglavi. Ništa iz optužnice on nije napisao, to je sve priča Željka Bjelića, da je on njega poticao na ta kaznena djela.'

