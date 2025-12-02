zbog madura

Američki papa usprotivio se američkom predsjedniku: 'Bilo bi bolje pokrenuti dijalog'

M.Da./Hina

02.12.2025 u 19:07

Papa Lav
Papa Lav Izvor: EPA / Autor: RICCARDO ANTIMIANI
Papa Lav XIV. pozvao je u utorak administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa da ne pokušava svrgnuti venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura vojnom silom

Prvi američki papa rekao je da bi bilo bolje pokušati pokrenuti dijalog ili nametnuti ekonomski pritisak na Venezuelu "ako Washington želi postići promjene".

Trumpova administracija razmatra mogućnosti borbe protiv onoga što je prikazala kao "Madurovu ulogu u opskrbi ilegalnim drogama koje ubijaju Amerikance". Socijalistički venezuelanski predsjednik porekao je da ima ikakve veze s ilegalnom trgovinom drogom.

'Postoji opasnost'

Reuters je prošli mjesec izvijestio da je američka vojska spremna za novu fazu operacija nakon masovnog vojnog gomilanja na Karibima i gotovo tri mjeseca napada na brodove za koje se sumnja da se bave krijumčarenjem droge uz venezuelansku obalu.

Papa je dodao da su signali Trumpove administracije o njezinoj politici prema Venezueli nejasni. "S jedne strane, čini se da je došlo do poziva između dva predsjednika. S druge strane, postoji opasnost da će doći do neke vojne operacije", rekao je, referirajući se na prošlomjesečni poziv između Trumpa i Madura.

Lav XIV., izabran u svibnju i porijeklom iz Chicaga, upoznat je s Latinskom Amerikom jer je dugo godina proveo kao klerik u Peruu.

