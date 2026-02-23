Vozač hitne pomoći saznao kaznu za gaženje troje djece na Norijadi

Mario M., vozač hitne pomoći koji je na Norijadi u lipnju 2023. godine vozilom pregazio troje djece na Bundeku osuđen je na godinu dana zatvora, uz rok kušnje od pet godina te 937 eura za sudske troškove i obavljena vještačenja. Kako se složio s kaznom, presuda je postala pravomoćna.

"Smatram se krivim i prihvaćam predloženu kaznu državnog odvjetništva. Žao mi je i kajem se jer su djeca stradala. Do svega je došlo zbog spleta okolnosti. Želim još samo reći da ja više ne radim kao vozač u Hitnoj, već sam raspoređen na drugo radno mjesto svojom voljom. I više nemam namjeru voziti kola hitne pomoći upravo radi tog događaja", prenosi njegove riječi Jutarnji.