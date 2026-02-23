Vozač hitne pomoći saznao kaznu za gaženje troje djece na Norijadi

Mario M. je zbog prometne nesreće u kojoj je vozilom hitne pomoći pregazio troje djece na Bundeku osuđen na godinu dana zatvora uvjetno te novčanu kaznu. Kaznu je odmah prihvatio pa je presuda postala pravomoćna
Mario M., vozač hitne pomoći koji je na Norijadi u lipnju 2023. godine vozilom pregazio troje djece na Bundeku osuđen je na godinu dana zatvora, uz rok kušnje od pet godina te 937 eura za sudske troškove i obavljena vještačenja. Kako se složio s kaznom, presuda je postala pravomoćna.
"Smatram se krivim i prihvaćam predloženu kaznu državnog odvjetništva. Žao mi je i kajem se jer su djeca stradala. Do svega je došlo zbog spleta okolnosti. Želim još samo reći da ja više ne radim kao vozač u Hitnoj, već sam raspoređen na drugo radno mjesto svojom voljom. I više nemam namjeru voziti kola hitne pomoći upravo radi tog događaja", prenosi njegove riječi Jutarnji.
Krenuo prečicom
Sve se odvilo 21. lipnja 2023. kad su djelatnici hitne pomoći u kombiju pružali pomoć maloljetnoj osobi koja je vjerojatno popila previše. Mario M. je krenuo prečicom preko livade prema izlazu te je u tom trenutku naletio na troje djece koja su ležala na prostirci, iako je imao upaljena svjetla.
Jedno dijete je zadobilo prijelom rebara i nagnječenje pluća uz krvarenje u trbušnu šupljinu, drugo je dijete imalo razne podljeve te prijelom stidne i križne kosti, dok je treće dijete prošlo s lakšim ozljedama.
Policija je odmah uhitila Marija M. te je on kasnije sproveden u istražni zatvor. Nedugo zatim, ispred zatvora u Remetincu je organiziran skup podrške. Mario M. sada ima 64 godine te radi kao zaštitar, odnosno čuva vozila hitne pomoći.