Pogledajte kako je izgledala vojna parada u Beogradu: Dio naoružanja prvi put u javnosti

Najveća vojna parada u Srbiji posljednjih godina organizira se u sjeni prosvjeda, političkih podjela i regionalnih napetosti. Analitičari ocjenjuju da je cilj prvenstveno unutarnjopolitički, ali i poslati poruku regiji.

13.42 Više od 10.000 sudionika predstavilo oko 2.500 jedinica naoružanja i vojne opreme, preko 600 vozila, 70 zrakoplova i 20 plovnih objekata. Izraelski raketni sistemi "PULS" i besposadna letjelica “hermes 900“ prvi su put prikazani javnosti. Tokom preleta zrakoplova, zajedno sa srpskim "migovima" letjeli i francuski "rafalei".

#Serbia #Israel | #BREAKING:



Dunav Intel's previous reports are now officially CONFIRMED.



Serbia 🇷🇸 has showcased the Israeli-made 🇮🇱 #PULS MLRS (Multiple Launch Rocket System) systems during its military parade.



The Serbian 🇷🇸 Armed Forces confirmed possession of Predator… https://t.co/PAQApxGqS9 pic.twitter.com/8Cw8b8I0pC — Luka | Дунав Intel (@Lukai1861) September 20, 2025

13.20 Vojna parada "Snaga jedinstva", završena je danas u Beogradu skokom padobranaca iz helikoptera H-145, sa visine između 1.500 i 2.000 metara. Jedan padobranac je nosio zastavu Republike Srbije, a drugi zastavu Vojske Srbije.

#Serbia #Israel | #BREAKING: CONFIRMED Hermes 900



Dunav Intel confirms our previous reports, Serbia 🇷🇸 officially showed the Israeli 🇮🇱 Hermes 900 drone at the Power of Unity military parade.



The Hermes 900 🇷🇸🇮🇱 already seems to be integrated into the Serbian Armed Forces.… https://t.co/LUv0B5wpST pic.twitter.com/0nkrDeFkJN — Luka | Дунав Intel (@Lukai1861) September 20, 2025

11.27 Istovremeno, pripadnici policijske brigade i žandarmerije ne dozvoljavaju studentima i građanima do prođu prema Palači Srbija gdje se održava parada, kako bi pružili podršku onima 'koji su na prvoj liniji obrane naše zemlje'. Studenti su ranije najavili da će danas organizirati skup pod sloganom 'Sloboda je najskuplja srpska riječ', kao podršku pripadnicima Vojske Srbije koja, kako su naglasili, ne pripada jednoj stranci ili jednom čoveku, već je vojska svih građana.

Jurnjava sa pandurima po Novom Beogradu.

Podsećam da policija ne dozvoljava studentima i građanima prilaz ka vojnoj paradi... pic.twitter.com/ZdKshH642p — Igor Mitrovic (@IgorMitrovic100) September 20, 2025

Vojna parada u Beogradu Izvor: Društvene mreže / Autor: Tanjug

11.15 Ispaljivanjem počasnih plotuna označen je početak vojne parade 'Snaga jedinstva'. Na paradu je stigao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Tu je i bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, kao i bivši predsjednik RS Milorad Dodik.

Vojna parada u Beogradu Izvor: Cropix / Autor: Pedja Milosavljevic







+40 Vojna parada u Beogradu Izvor: Cropix / Autor: Pedja Milosavljevic

Od stranih gositiju, paradu prati i predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Na vojnoj paradi u Beogradu je i američki glumac Steven Seagal.

Na samom početku parade učenici vojnih škola prenijeli su zastavu Srbije dugu 300 metara.

Nepregledne kolone tenkova tutnje bulevarima, a borbeni avioni i helikopteri od ranih jutarnjih sati nadlijeću iznad stambenih zgrada. Za mnoge Beograđane prizori posljednjih dana više nalikuju na ratne snimke nego na pripreme za vojnu paradu, piše Deutsche Welle. Glavni grad Srbije već je drugog tjedna blokiran zbog uvježbavanja za vojnu manifestaciju „Snaga jedinstva“, zakazanu za 20. rujna kod Palače Srbija. Među građanima nema mnogo euforije. Mnogi se žale na otežano kretanje kroz grad. Bulevari i glavne prometnice zatvaraju se i otvaraju, vozači stoje zaglavljeni u kolonama, dok pješaci nemoćno pokušavaju prijeći ulice između redova vojnih vozila. Parada se organizira povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave – blagdana uvedenog 2020. godine na inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a u znak sjećanja na proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu. Iako se sam datum obilježava 15. rujna, vlasti su odlučile da središnja manifestacija bude održana pet dana kasnije. Kako najavljuju dužnosnici, u paradi će sudjelovati oko šest tisuća pripadnika Vojske Srbije, dok će još četiri tisuće biti angažirane u logistici i tehničkoj potpori. Tijekom defilea bit će predstavljeni novi tipovi naoružanja i borbenih vozila, a vojnici će razviti i trobojnicu dugu 300 metara, koju će nositi učenici vojnih škola. Prijetnja regiji „Potreba da se izvede mnogo tehnike je infantilna“, ocjenjuje za DW vojni analitičar Aleksandar Radić. „Ne izlaže se optimalna količina, nego velika količina. Cilj je da bude veliko, da se stvori slika o tome da postoji mnogo nečega. Umjesto da se pokaže pet komada nekog sredstva, pokazuje se po 40–50. Tako da je tu i tehnika kupljena sedamdesetih, ali i ona koja je nabavljena u skorije vrijeme.“ Prema njegovim riječima, najznačajnije sredstvo koje će biti prikazano na paradi dolazi iz Izraela, koji je postao glavni izvor naoružanja za Srbiju. Izraelski mediji pisali su prošlog mjeseca da je Beograd zaključio ugovor vrijedan 1,64 milijarde dolara s izraelskom kompanijom Elbit Systems, što čini 70 posto ukupnog godišnjeg proračuna za obranu Srbije određenog za 2025. godinu. Radić očekuje da će na paradi biti prikazan i novi višecijevni lanser raketa PULS, koji je nedavno stigao iz Izraela, s raketama dometa do 300 kilometara. „Ako takav sustav bude prikazan, naravno da će regija ustreptati, jer će se to prepoznati kao izravna prijetnja Vučića drugima, jer to je sredstvo kojim Srbija može dosegnuti Zagreb s isturenih vatrenih položaja“, kaže Radić.

Generalna proba vojne parade u Beogradu Izvor: Pixsell / Autor: Marijana Jankovic/Ministarstvo o







+13 Generalna proba vojne parade u Beogradu Izvor: Pixsell / Autor: Marijana Jankovic/Ministarstvo o