Kineskom paradom prošetali 'robotski vukovi'; evo što oni sve mogu

Njihovi prethodnici, 'robotski psi', predstavljeni su na vojnoj vježbi s Kambodžom prošle godine, ali su preimenovani u 'vukove' kao dio 'strateške transformacije', izvijestio je prošle godine državni medij CCTV. Kineski mediji tvrde da su vukovi poboljšali borbenu učinkovitost i sposobnost udara te da su opremljeni kamerama za preciznije pogađanje ciljeva.

Od brojnog oružja koje je predstavljeno pozornost je privukla raketa Guam Killer Dongfeng (DF)-26D. Radi se o raketi srednjeg dometa koja bi, teoretski, mogla uništiti zrakoplovnu jurišnu skupinu - ili američke baze - na Pacifiku. Nadimak se odnosi na američki teritorij Guam, na kojem se nalaze ključne vojne baze i služio bi kao odskočna daska za njihove vojne operacije na Pacifiku u slučaju sukoba s Kinom. Navodi se da je DF-26D dovoljno okretan da izbjegne američke proturaketne sustave Thaad i Patriot, piše BBC.