ODMJERAVANJE SNAGA

Nakon HV-a, i Vojska Srbije radi mimohod, pogledajte kako teku pripreme

  • Pripreme za vojni mimohod Vojske Srbije
V. Mo.

09.09.2025 u 13:44

Nakon što je Hrvatska vojska, krajem srpnja, održala veličanstveni mimohod povodom 30. obljetnice Oluje, srpska vojska za 20. rujna priprema svoj mimohod pod imenom 'Snaga jedinstva'. Kako je izvijestilo Ministarstvo obrane Srbije, na mimohodu će biti prikazani suvremeni borbeni sustavi, sredstva domaće industrije te uvježbanost i osposobljenost pripadnika Vojske Srbije. Tamošnje Ministarstvo obrane objavilo je fotografije nakon završetka prve faze priprema za mimohod

