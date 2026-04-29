Cure detalji: Otkriveno tko je uhićen zbog dojava o bombama

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, u Zagrebu je uhićen jedan maloljetnik zbog sumnje da je nedavno poslao niz mailova s prijetećim porukama na adrese nekoliko zagrebačkih škola, dok su dvojica mladića uhićena na području Dalmacije.

Prema prvim informacijama, no kriminalističko istraživanje je tek započelo, za sada ne postoji izravna veza između osumnjičenika iz Zagreba i onih s područja Dalmacije, no simptomatično je da su mailovi koje su navodno slali slična sadržaja, pa se čak u mailovima koji su poslani zagrebačkim školama navodi kako su pošiljatelji pripadnici terorističke ćelije iz Splita.

Naime, u gotovo svim mailovima, od kojih su neki proteklih dana bili objavljeni u medijima, počinitelji se identificiraju kao neka radikalna islamistička grupa, upozoravaju primatelje mailova da su u njihovim objektima postavljene eksplozivne naprave te prijete strašnim krvoprolićima kada te naprave budu aktivirane. Za sada, koliko je Jutarnji list uspio doznati, nije utvrđena nikakva veza između uhićenih mladića i radikalnog islamizma.

Ranije je Davor Božinović potvrdio uhićenja nekoliko osoba.

'Kao što sam već kazao u nekoliko navrata, policija radi intenzivno, ne samo kad govorimo o onom protueksplozijskom radu koji rade posebni dijelovi policije, već se vrlo intenzivno radi na međunarodnom planu i dokaznim postupcima i do sada je detektirano nekoliko osoba. U ovom trenutku mogu sada reći da je uhićeno nekoliko osoba na području Hrvatske no zbog specifičnosti krim istraživanja u ovom trenutku vam više od toga ne bih mogao reći', rekao je Božinović novinarima nakon otvorenja IDU Foruma u Zagrebu, donosi RTL.