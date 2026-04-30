Iranski predsjednik: Američka blokada luka osuđena je na propast

"Svaki pokušaj nametanja pomorske blokade protivi se međunarodnom pravu (...) i osuđen je na propast", rekao je Pezeškian, nakon što je visoki dužnosnik Bijele kuće spomenuo moguće produljenje blokade "na nekoliko mjeseci" .

Premda su takve informacije pridonijele naglome porastu cijena nafte, iranski predsjednik je kazao da takve mjere blokade "ne samo da ne poboljšavaju regionalnu sigurnost, već predstavljaju izvor napetosti te utječu na poremećaj dugoročne stabilnosti u Perzijskom zaljevu".

Iako je primirje na snazi ​​od 8. travnja, Sjedinjene Države nametnule su blokadu iranskih luka od 13. travnja. U takvim okolnostima iranske su oružane snage odlučile zadržati kontrolu nad Hormuškim tjesnacem kroz koji je prije sukoba prolazila petina svjetskih ugljikovodika. Prijete odmazdom ne ukine li Washington blokadu.

"Nećemo tolerirati pomorsku blokadu. Nastavi li se, Iran će uzvratiti", upozorio je u srijedu na državnoj televiziji Mohsen Rezaei, bivši vrhovni zapovjednik Revolucionarne garde, koji je u ožujku imenovan vojnim savjetnikom novoga vrhovnog vođe Modžtabe Hameneija.

Upozorio je na nastavak neprijateljstava između Irana i Sjedinjenih Država, što bi, kako je rekao, moglo rezultirati potapanjem američkih brodova i pogibijom ili zarobljavanjem brojnih neprijateljskih vojnika.

Visoki iranski mornarički dužnosnik spomenuo je da će se u "vrlo bliskoj budućnosti" rasporediti nedavno razvijeno pomorsko oružje. Ministar za naftu Mohsen Paknedžad je umanjio utjecaj blokade koju vode Sjedinjene Države, tvrdeći da ona "neće dati nikakve rezultate".

"Zaposlenici naftne industrije neumorno rade da bi zajamčili nesmetanu opskrbu", rekao je.