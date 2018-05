Sumnjiva diploma, razgranat biznis, enormno bogatstvo: Tko je Vučićev vjerni poslušnik Siniša Mali

Aktualni beogradski gradonačelnik Siniša Mali u utorak je u Skupštini Srbije izabran za novog ministra financija u vladi premijerke Ane Brnabić. Mali je izabran za novog ministra nakon dvodnevne rasprave u kojoj se oporba oštro protivila izboru, podsjetivši kako se iza gradonačelnika Beograda 'vuku repovi'. Tportal donosi portret novopečenog šefa srbijanske državne blagajne koji je tijekom svoje karijere 'prikupio' čitav niz skandala

Prije ulaska u ministarstvo privatizacije Mali je stjecao iskustvo u New Yorku te je radio u banci Credit Suisse First Boston i u Mergers & Acqusitions grupi, gdje je bio zadužen za kupnju i prodaju tvrtki, njihovo restrukturiranje i konsolidaciju poslovne analize. Prije toga radio je kao rukovoditelj u jednoj od četiri najveće konzultantske tvrtke na svijetu, Deloitte & Touche, koja između ostalih ima ispostave u Pragu i Beogradu. Uz to, bio je savjetnik potpredsjednika vlade za gospodarska pitanja, a tu poziciju osigurao mu je čitav niz prestižnih svjetskih stipendija s područja financijske analitike te licenca portfolio menadžera koju izdaje Komisija za vrijednosne papire Republike Srbije.

Pravi uspon Mali doživljava krajem 2013. godine, kada je odlukom srbijanske vlade imenovan predsjednikom Privremenog tijela grada Beograda. Privremenim šefom prijestolnice ostaje sve do travnja 2014., kada postaje gradonačelnikom, a prema vlastitom priznanju, na tu poziciju dolazi na želju Aleksandra Vučića.

Sporni Beograd na vodi

Tijekom njegovog gradonačelnikovanja započela je realizacija kontroverznog projekta Beograd na vodi, koji su kritizirale strukovne i građanske udruge s arhitektonskih, urbanističkih, ekonomskih i pravno-proceduralnih stajališta.

Naime, u noći na 25. travnja 2016., neposredno poslije završetka održavanja izvanrednih parlamentarnih izbora, nepoznati počinitelji su protupravno srušili dio Hercegovačke ulice u središtu beogradske četvrti Savamala. Maskirani muškarci su uz pomoć bagera rušili zgrade za koje nije postojao nalog za uklanjanje. Građanima koji su se u vrijeme rušenja zatekli u ovoj ulici ograničena je sloboda kretanja, legitimirani su i vezivani, a oduzimani su im i osobni predmeti. Policija je odbila reagirati na pozive građana, a dežurni operateri iz policije pojašnjavali su kako je naredba za rušenje stigla 's vrha'.