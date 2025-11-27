Vojnić: Stanje Hrvata u Srbiji nastavlja se pogoršavati

Predstavnica hrvatske zajednice u Srbiji i saborska zastupnica Jasna Vojnić (HDZ) upozorila je u četvrtak kako je stanje Hrvata u Srbiji danas ispod razine međunarodnih standarada i nastavlja se pogoršavati.

„Nijedna od tema koje sam otvarala u proteklih godinu dana, nije riješena, naprotiv, situacija se dodatno zaoštrava“, rekla je zastupnica u saborskom govoru na slobodnu temu, spominjući slučaj dječjeg vrtića u Tavankutu, optužbe na račun Hrvatske te „brendiranje mržnje“. Navela je kako se slučaj vrtića u Tavankutu, koji je izgradila hrvatska Vlada, ne rješava, a institucije Srbije ostale su gluhe. Umjesto rješavanja problema, naši odgajatelji i dalje dobivaju otkaze ugovora, a roditelji koji su tražili upise na hrvatskom jeziku dobivaju pismeni odgovor da im je zamolba usvojena, ali su primljeni na program na srpskom i bunjevačkom jeziku, rekla je zastupnica. Naglasila je kako se u predmetnom pitanju ne radi o jednom objektu, nego je to pitanje poštivanja manjinskih prava i vjerodostojnosti države Srbije prema međunarodnim obvezama.

Traži da se ovaj slučaj ne promatra kao lokalni incident, nego kao veliki signal. „Ako se problem u Tavankutu ne riješi, šalje se poruka da su hrvatska djeca građani drugog reda“, upozorava Vojnić i ističe da da to pitanje mora biti podignuto na višu političku razinu. Zastupnica navodi i kako predsjednik Republike Srbije mjesecima izgovara teške i neutemeljene optužbe na račun Hrvatske, uključujući i hrvatsku energetsku infrastrukturu. Optužuje JANAF, hrvatsku državu i politiku bez i jednog dokaza, a takve optužbe nikad ne upućuje prema Rusiji, kazala. Ako postoji problem, neka ga Srbija iznese kroz institucije, ali prestanite koristiti Hrvatsku kao dnevno-političku metu, poručila je. Govoreći o „brendiranju mržnje“, Vojnić pojašnjava kako se riječ Hrvatska i Hrvat već nekoliko godina u Srbiji povezuju sa riječju ustaša. Ispred Narodne skupštine jučer su provladini prosvjednici iz tzv. ćacilenda skandirali opozicijskim zastupnicima da su ustaše, dok su ih fizički sprječavali da uđu u parlament, to nisu bili Hrvati, no riječ ustaša se koristi kao oružje za napad, za poniženje, za dehumanizaciju, rekla je zastupnica i dodala kako je to moguće samo zato što je govor mržnje prema Hrvatima u Srbiji normaliziran.

