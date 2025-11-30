Netanyahu traži da ga predsjednik pomiluje: Kaže da ga suđenje ga ometa u vladanju

Netanyahu tvrdi da ga kazneni postupak ometa u vladanju te da bi pomilovanje bilo u interesu izraelskog društva. Najdugovječniji izraelski premijer, negira optužbe za mito, prijevaru i povredu povjerenja.

Njegovi odvjetnici istaknuli su u pismu uredu predsjednika da on i dalje vjeruje da bi sudski proces završio njegovim potpunim oslobođenjem od optužbi.

"Moji odvjetnici poslali su danas predsjedniku zahtjev za pomilovanjem. Očekujem da svi koji žele dobro zemlji podrže taj korak", rekao je Netanyahu u kratkom videoobraćanju koje je objavila njegova stranka Likud.