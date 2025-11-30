IZRAELSKI PREMIJER

Netanyahu traži da ga predsjednik pomiluje: Kaže da ga suđenje ga ometa u vladanju

M.Č./Hina

30.11.2025 u 13:14

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu Izvor: EPA / Autor: ABIR SULTAN
Bionic
Reading

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu predao je zahtjev izraelskom predsjedniku da ga pomiluje u vezi s višegodišnjim suđenjem za korupciju

Netanyahu tvrdi da ga kazneni postupak ometa u vladanju te da bi pomilovanje bilo u interesu izraelskog društva. Najdugovječniji izraelski premijer, negira optužbe za mito, prijevaru i povredu povjerenja.

Njegovi odvjetnici istaknuli su u pismu uredu predsjednika da on i dalje vjeruje da bi sudski proces završio njegovim potpunim oslobođenjem od optužbi.

"Moji odvjetnici poslali su danas predsjedniku zahtjev za pomilovanjem. Očekujem da svi koji žele dobro zemlji podrže taj korak", rekao je Netanyahu u kratkom videoobraćanju koje je objavila njegova stranka Likud.

vezane vijesti

"Nastavak procesa razdire nas iznutra", istaknuo je, dodajući da nije moguće svjedočiti tri puta tjedno.

Izrazio je uvjerenost da će "trenutačno okončanje procesa u velikoj mjeri pridonijeti smirivanju tenzija i potaknuti opću pomirbu koja toliko treba zemlji" i ponovno poručio da je nedužan. 

vezane vijesti

Osvoji ulaznice dinamo - hajduk

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
pod nadzorom policije

pod nadzorom policije

Ultradesničari prosvjedovali ispred stana Dalije Orešković, ona izašla pred njih
ostaju iza rešetaka

ostaju iza rešetaka

Mikuliću i njegovom kumu Krasiću mjesec dana istražnog zatvora
POLICIJA INTENZIVNO ISTRAŽUJE

POLICIJA INTENZIVNO ISTRAŽUJE

Otkriveno tko je časna sestra koja je jučer ubodena nožem: Oglasila se Vlada

najpopularnije

Još vijesti