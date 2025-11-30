FOTO/VIDEO Niz incidenata u režiji zakrabuljenih huligana: Odjekivale petarde, ljudi zaliveni bojom

Diljem Hrvatske danas se održavaju prosvjedni marševi pod zajedničkim nazivom “Ujedinjeni protiv fašizma”, koje organizira istoimena inicijativa

Diljem Hrvatske danas se održavaju prosvjedni marševi pod zajedničkim nazivom “Ujedinjeni protiv fašizma”, koje organizira istoimena inicijativa. Marševi se održavaju u više gradova, a cilj im je, prema organizatorima, podsjetiti na važnost obrane demokratskih vrijednosti, antifašizma i ljudskih prava. Zagreb U Zagrebu prosvjednici kreću s Glavnog kolodvora, kod Spomenika žrtvama holokausta i ustaškog režima, nakon čega će se uputiti prema Trgu bana Josipa Jelačića, gdje je predviđeno završno okupljanje. Pogledajte atmosferu u Zagrebu:

Zagreb: Ujedinjeni protiv fašizma Izvor: Cropix / Autor: Marko Todorov







+23 Zagreb: Ujedinjeni protiv fašizma Izvor: Cropix / Autor: Marko Todorov

Pula Pulski prosvjedni marš počeo je u prostoru Rojca, a ruta završava na gradskoj tržnici, gdje će se sudionici simbolično okupiti uz kratke govore organizatora.

Anti-fa marš u Puli Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Miljevic







+18 Anti-fa marš u Puli Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Miljevic

Rijeka Riječani su se okupili na Jadranskom trgu, odakle je krenuo prosvjedni marš. Završna točka bit će na širem području središta grada. Na početku antifašističkog marša okupilo se nekoliko maskiranih mladića u crnom. Bacali su petarde dok je policija mirno stajala ispred njih. Sve je snimljeno.

Pogledajte fotogaleriju:

Rijeka: Ujedinjeni protiv fašizma Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic







+15 Rijeka: Ujedinjeni protiv fašizma Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic

Zadar U Zadru je marš najavljen na Obali kneza Branimira, gdje su sudionici najavili mirno prosvjedno hodanje uz poruke protiv svakog oblika ekstremizma i mržnje. No ni u Zadru nije prošlo mirno. I tamo se pojavila poveća skupina muškaraca u crnom koji su naumili omesti antifašistički marš.