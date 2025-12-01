NATO planira agresivnije odgovoriti Putinu: Na stolu je i 'preventivan udar'

NATO razmatra „agresivniji“ odgovor na rusko hibridno ratovanje, uključujući kibernetičke napade, sabotaže i upade u zračni prostor, poručio je najviši vojni časnik Saveza

Admiral Giuseppe Cavo Dragone, predsjednik NATO-ova vojnog odbora, rekao je za Financial Times da zapadni vojni savez razmatra kako pojačati odgovor na sve intenzivnije hibridne operacije koje dolaze iz Moskve. „Proučavamo sve... Što se tiče kibernetičkog ratovanja, mi smo nekako reaktivni. Razmišljamo o tome da budemo agresivniji ili proaktivniji umjesto reaktivni“, rekao je Dragone, koji je na čelu najvišeg vojnog tijela NATO-a. Europa je posljednjih godina pogođena nizom incidenata koji se povezuju s hibridnim ratovanjem – od presijecanja podmorskih kabela u Baltičkom moru do kibernetičkih napada na institucije i kompanije diljem kontinenta. Neki od tih poteza izravno se pripisuju Rusiji, dok su drugi ostali formalno nejasni.

'Preventivni udar' Dio saveznika, posebno iz istočne Europe, sve glasnije traži da NATO prestane odgovarati isključivo nakon što se nešto dogodi i počne razmišljati o uzvraćanju. Takav bi pristup najjednostavnije bilo primijeniti u kibernetičkoj sferi, gdje mnoge članice već imaju razvijene ofenzivne kapacitete, dok je kod fizičke sabotaže ili dronskih upada prostor djelovanja uži i pravno osjetljiviji. Dragone je istaknuo da bi se „preventivni udar“ u određenim okolnostima mogao smatrati „obrambenom akcijom“, ali je upozorio da to predstavlja ozbiljan iskorak: „To je dalje od našeg uobičajenog načina razmišljanja i ponašanja.“

„Biti agresivniji u usporedbi s agresivnošću našeg suparnika mogla bi biti opcija. Problemi su pravni okvir, jurisdikcijski okvir, tko će to učiniti?“, dodao je, naglasivši da se svaki eventualni novi pristup mora uklopiti u međunarodno pravo i nacionalne zakonodavne okvire članica. Kao primjer učinkovite reakcije Saveza naveo je misiju Baltic Sentry, u sklopu koje su ratni brodovi, zrakoplovi i mornarički dronovi pojačano nadzirali Baltičko more. Cilj je bio spriječiti ponavljanje sabotaža kakve su zabilježene 2023. i 2024., kada su plovila povezana s ruskom „tajnom flotom“, koja se koristi i za zaobilaženje zapadnih sankcija, presijecala podmorske energetske i komunikacijske kabele.