Vučić se u Financial Timesu usporedio s kraljem: Nijedan Aleksandar nije preživio na vlasti

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je intervju uglednom Financial Timesu, u kojem se dotaknuo tema srpskih eurointegracija, problema na Kosovu te odnosa s Rusijom

' Kralj Aleksandar i kraljica Draga su bačeni s ovog balkona. Nijedan Aleksandar nije preživio na vlasti', započeo je, kako piše Financial Times , razgovor Vučić, podsjetivši kako su prevratnici bacili kralja i kraljicu s balkona, prethodno ih osakativši sabljama.

'Vučić se danas zalaže za članstvo u EU kao katalizator za promjene i konačni dokaz da je Srbija pobjegla od noćne more iz godina pod Miloševićevim režimom obilježenim fanatičnim nacionalizmom, NATO-vim bombardiranjima, hiperinflacijom i gospodarima rata', mišljenje je britanskih novinara nakon Vučićeve tvrdnje kako bi 'još jedan rat Srbiju upropastio i zauvijek uništio budućnost srpskog naroda'.

'Članstvo u EU je mrkva koja treba inducirati reforme u zemlji što se nada da će ući u EU do 2025. godine. Ali to podrazumijeva i stvaranje oštrijih uvjeta i učvršćivanje demokratskih institucija, rješavanje problema s korupcijom, kao i rješavanje problema s Kosovom. Ova godina bi mogla biti odlučujući test, počevši od samita EU-a i čelnika zapadnog Balkana u Sofiji u četvrtak, koji treba dodati svjež poticaj širenju bloka', navodi se u tekstu.

'Najvjerojatnije rješenje bi uključivalo autonomiju i aranžmane za podjelu vlasti slične Sjevernoj Irskoj za područja u kojima dominiraju Srbi, u zamjenu za priznavanje državnosti Kosova, ali i to bi bio korak prevelik za mnoge Srbe i podrazumijevalo bi prepreku u vidu referenduma, gdje bi Vučić mogao očekivati žestok otpor, naročito Srpske pravoslavne crkve', jedan je od zaključaka lista.

Također se konstatira kako su ministri vanjskih poslova te obrane otvoreno podržali ideju o podjeli, uzevši u obzir sjeverni dio Kosova, gdje živi većina tamošnjih Srba. Financial Times piše kako se zapadne sile boje da bi podjelom otvorile Pandorinu kutiju graničnih sporova u regiji.

Kritičari, dodaje list, kažu da se Vučić pridržava onoga što EU traži od njega, ali da se boje kako će on završiti kao još jedan Viktor Orban, mađarski čelnik koji je bio liberal, a potom postao nacionalist.

'Ta paralela je 99 posto glupost', odgovorio je Vučić.

List je, naime, podsjetio da je aktualni srbijanski predsjednik ušao u politiku kao ultranacionalist koji se ubrzo nakon masakra u Srebrenici zakleo da će 'za svakog ubijenog Srbina ubiti 100 muslimana' te kako je jedno vrijeme bio i ministar informiranja u vrijeme Slobodana Miloševića.

'Počnete se pitati jesu li te radikalne stvari važne da se samo za njih borite', kazao je Vučić odgovarajući na pitanje o svojoj prošlosti.

List navodi i Vučićeve riječi kako njegov radni dan počinje u 6.30 i to lekcijom iz ruskog jezika, ali istovremeno ističe da to, prema stavu predsjednika Srbije, nikako ne znači da će on postati 'Putinova peta kolona u Europi'.

'Srbija ostaje na europskom putu', rekao je Vučić i naglasio da je to jasno stavio na znanje Putinu.

Perspektiva članstva Srbije u EU, iako daleka, ostaje ključni faktor, ističe list, ukazujući da za Vučića ona pruža 'civilizirajući utjecaj, ne samo za Srbiju, već i za regiju zapadnog Balkana s tržištem od 18 milijuna ljudi i to samo ako se uklone političke i ekonomske barijere'.