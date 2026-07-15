DOŠAO U KAMIONU

Bulj uzvraća: Dovezao smeće u Split nakon što je zatvorena Mojanka, policija ga spriječila

I.K./Hina

15.07.2026 u 14:38

Miro Bulj kamionom dovezao otpad u Split
Miro Bulj kamionom dovezao otpad u Split Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Zbog zatvaranja sinjskog odlagališta otpada Mojanka, prema odluci Državnog inspektorata, gradonačelnik Miro Bulj u srijedu je došao u Split u kamionu za prijevoz otpada s namjerom da smeće istovari ispred zgrade Splitsko-dalmatinske županije, no u tome je bio spriječen.

Bulj je s kamionom pokušao ući na parking županije ali ga je spriječila policija te je dva sata blokirao parking kod zgrade županije.

Zatim je, nakon sastanka u županiji, odlaska s mjesta događaja prema Sinju i ponovnog povratka, novinarima izjavio kako je odlučio odlagalište Mojanku otvoriti na svoju ruku, te da će otpad moći odlagati samo Grad Sinj, ali ne i Trilj, Dicmo, Hrvace i Otok kao dosad.

"To radim na svoju odgovornost. Jake policijske snage su me spriječile da istresem otpad pred županiju, a nisam ga htio istresti na cestu ili autobusnu stanicu", kazao je Bulj.

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Bulj: Mojanka nije imala dozvolu

U priopćenju koje je kasnije dostavio novinarima naveo je kako je donio službenu odluku kojom se privremeno stavlja van snage odluka o upravljanju odlagalištem te određuje da se otpad prikupljen isključivo s područja grada Sinja odlaže na odlagalište Mojanka do okončanja žalbenog postupka i donošenja konačnog rješenja nadležnog ministarstva. Obrazlaže i kako je odluka donesena u svrhu zaštite javnog zdravlja, okoliša i normalnog funkcioniranja grada nakon zatvaranja odlagališta od strane Državnog inspektorata.

Prethodno je Bulj izjavio kako Mojanka nikada nije imala uporabnu dozvolu kao i da je Grad Sinj izradio svu potrebnu dokumentaciju i nove kazete za povećanje kapaciteta odlagališta. Kazao je da je odlagalište trebalo biti zatvoreno 2018. godine kada je u funkciju trebao biti pušten Regionalni centar za gospodarenje otpadom Lećevica, podsjetivši da je od 2014. godine tim centrom upravljao sadašnji gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

"Zašto Centar nije otvoren? Grad je 2018. godine potpisao sporazum s Fondom da će Mojanka biti u funkciji dok se Lećevica ne otvori. Danas je 2026. godina, a nas se kažnjava i pita gdje je dozvola koju nikad nismo imali", ustvrdio je Bulj.

Miro Bulj u zgradi Splitsko-dalmatinske županije
Miro Bulj u zgradi Splitsko-dalmatinske županije Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL

Boban: Za stanje sa otpadom odgovoran gradonačelnik Bulj

Odgovarajući Bulju župan Splitsko-dalamatinske županije Blaženko Boban izjavio da je za probleme u Sinju i takvo stanje odgovoran gradonačelnik jer su općine i gradovi obvezni zbrinjavati otpad na svom području.

Podsjetio je da je i prošle godine odlagalište Mojanka, sa još nekoliko drugih odlagališta, bilo zatvoreno, te da je Grad Sinj trebao u godinu dana županijskom odjelu dostaviti samo jedan dokument, a to je bankovna garancija. Ona nije dostavljena, pa nije ni dobivena dozvola za gospodarenje otpadom.

"Ta bankovna garancija nije dostavljena ni danas. Inspektorat je postupio kako je postupio. U to ne ulazim, ali ću ponoviti da imamo taj jedan jedini dokument bankovne garancije Mojanka bi imala dozvolu za gospodarenje otpadom", kazao je Boban.

"Na zatvaranje odlagališta potrebno je uložiti žalbu i siguran sam da će Alka i Dani Velike Gospe proći uredno i čisto u Sinju. Želim reći da u ovom trenutku i imamo otvorenu Lećevicu taj otpad iz gradonačelniku znanih razloga opet ne bi mogao dolaziti jer je selektiranje otpada na najnižoj mogućoj razini na području cijele županije",izjavio je župan.

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