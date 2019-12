Grabar Kitarović pristala na sučeljavanje s protukandidatima, Škoro i Milanović sumnjaju u objektivnost i format emisije

Iako je izbjegla sučeljavanje na komercijalnim televizijama predsjednička kandidatkinja HDZ-a i aktualna predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović pristala je na debatu s protukandidatima na javnoj televiziji. Sučeljavanje počinje u utorak navečer u 21.05 na HRT-u i trajat će dva i pol sata. Pratiti ga možete i na tportalu

Mnogi smatraju da koncept više kandidata odgovara aktualnoj predsjednici jer zbog velikog broja kandidata i vremenskog ograničenja nitko neće doći do izražaja, a posebno glavni oponenti neće imati toliko prostora za izravne napade.

'Prikladniji je izraz debata, jer za mene se sučeljavaju neka druga bića. Tamo ćemo u režiji HRT-a dobiti po minutu da građanima objasnimo zašto bi netko od nas trebao biti hrvatski predsjednik. Dobro da nismo dobili po 15 sekundi. Tako je to kod nas. Ali od 22. prosinca, odnosno od 5. siječnja, bit će sve drukčije, bit će normalno', rekao je Milanović.

Miroslav Škoro je ponedjeljak navečer izjavio da mu ne sviđa što će sučeljavanje biti na državnoj televiziji.

'To je bilo na inzistiranje aktualne predsjednice i vjerujem da će ona dobiti tamo ta svoja pitanja pa će odgovarati prije nego što pitanja završi. Mislim da je tamo u povlaštenom tretmanu i to nije u redu prema ostalim gledateljima. To je ono o čemu trebamo razgovarati, da od nas prave budale gdje god stignu', rekao je Škoro.