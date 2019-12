Škoro: Predsjednica će na HRT-u biti u povlaštenom tretmanu, rade od nas budale gdje god stignu

S HRT-a su danas priopćili kako će u utorak kod njih biti sučeljavanje svih 11 predsjedničkih kandidata. Aktualna predsjenica tako je ipak pristala na obračun pred kamerama, a protukandidat Miroslav Škoro gostujući u RTL Direktu smatra da će ona tamo na svoja pitanja odgovarati prije nego što se i postave

"Htio bi se ispričati gledateljima RTL-a što se ova kampanja vodi na jedan specifičan način i da mi nećemo biti u jednom direktnom sučeljavanju na RTL-u. Bit će to na državnoj televiziji. Meni se to ne sviđa. To je bilo na inzistiranje aktualne predsjednice i vjerujem da će ona dobiti tamo ta svoja pitanja pa će odgovarati prije nego što pitanje završi.

Mislim da je tamo u povlaštenom tretmanu i to nije uredu prema ostalim gledateljima. To je ono o čemu trebamo razgovarati, da od nas prave budale gdje god stignu", poručio je Škoro.

Za Škoru mnogu kažu da je populist, koristi "udžbeničke" populističke termine poput volje naroda i korumpirane elite, no se s konstatacijom da je populist apsolutno ne slaže.