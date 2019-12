Grabar Kitarović i Milanović žestoko se sukobili oko migrantske krize iz 2015.

Kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar Kitarović i kandidat SDP-a i grupe stranaka Zoran Milanović imali su nekoliko okršaja tijekom sučeljavanja, no najjače je zaiskrilo oko migrantske krize iz 2015.

Na to je oštro reagirao Milanović, koji je te 2015. bio premijer, poručivši Grabar Kitarović da 'nazivati operaciju Republike Hrvatske iz 2015. totalnim kaosom može samo um navikao na represiju'. Naglasio je kako je ukupno 500.000 osoba prošlo preko hrvatskog teritorija a da 'nijedna taraba nije nakrivljena, kamoli srušena dodavši da je njemačka kancelarka Angela Merkel htjela da se u Hrvatskoj zadrži sto tisuća osoba, no da Hrvatska to nije htjela.