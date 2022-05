'Stvarajući suverenu Hrvatsku Tuđman je ostvario svoj i san mnogih naraštaja'

Prvi predsjednik Republike i osnivač HDZ-a Franjo Tuđman ostvario je ne samo svoj san nego i san mnogih hrvatskih naraštaja, stvarajući samostalnu i suverenu Hrvatsku, istaknuto je u subotu na znanstveno-stručnom skupu o Tuđmanu "Uvijek i sve za Hrvatsku".

"Da nije se pojavio dr. Franjo Tuđman sa svim tim značajkama i osobinama, da se u to ludo vrijeme u Hrvatskoj i Jugoslaviji on nije pojavio sa svojim djelovanjem - vrlo vjerojatno ne bi bilo slobodne i demokratske hrvatske države", kazao je.

Podsjetivši kako je krajem 1989. u Europi bio sumrak komunizma, Šeks je rekao kako se tada nad Hrvatskom nadvila opasnost imperijalne velikosrpske politike. "I tada se kao feniks pojavio Tuđman", poručio je.

Osvrćući se na ratnu Vladu nacionalnog jedinstva, njezin predsjednik Franjo Gregurić kazao je da je Tuđman bio inicijator te vlade. "Nisam to bio ni ja, nije to bio ni Josip Manolić", istaknuo je. Ta je Tuđmanova odluka iznenadila mnoge, posebice u HDZ-u, rekao je Gregurić, no Tuđman je shvatio da je u obrani zemlje potrebno jedinstvo svih snaga kako bi se stvorio blok koji je postojan, stabilan i čvrst u obrani tek stvorene države, koja je još bila pod moratorijem.

Podsjetivši na proces detuđmanizacije nakon njegove smrti, Gregurić je ustvrdio da se u čitavo vrijeme vlasti SDP-ove koalicije na neki način željelo omalovažiti Tuđmanov doprinos, rad i djelo, ali hrvatski narod nikada nije prihvatio lažne objede u tom pravcu.

"Možda neki politički analitičari pronalaze natruhe odluka sa prizvukom autoritativnosti, ali svjedok sam da je Tuđman bio mnogo veći demokrat nego veliki dio današnjih predstavnika političkih elita", poručio je.

Podsjećajući na vanjskopolitičku situaciju u vrijeme stvaranja hrvatske države i oslobodilačkih akcija Hrvatske vojske, bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić istaknuo je kako je Tuđman sam donio odluku o vojno-redarstvenoj operaciji "Oluja" i prije toga "Bljesak".

"SAD smo izvijestili, ali odluku je donio samo i isključivo predsjednik Tuđman. Nikoga nije pitao", kazao je.

Granić je dodao da je Tuđman bio državnik koji je znao donositi odluke, koji je imao ogromnu širinu te je imao povjerenje u suradnike. Govoreći o procesu mirne reintegracije istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, Ivica Kostović je ustvrdio da je najveća bitka bila oko izbora koji su bili preduvjet za završetak mandata UNTAES-a.

Za njihovo održavanje, kazao je Kostović, trebalo je bez ikakve osnove Srbima dati 93.000 domovnica.