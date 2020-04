U doba globalne pandemije koronavirusa zdrava prehrana jedan je od najvažnijih faktora u jačanju imuniteta koji nam je u doba okom nevidljive ugroze jedan od ključnih saveznika. Zbog tjeskobe, stresa, a ponekad i dosade, ali i ograničenih mogućnosti nabave svježe hrane izazvanih duljom izolacijom, učestalo donosimo lošije prehrambene odluke. Što sve trebamo znati o uravnoteženoj prehrani u doba koronavirusa, tportal saznaje od Anet Režek Jambrak, profesorice sa zagrebačkog Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta (PBF) i jedne od najcitiranijih svjetskih znanstvenika s popisa Web of Science analitičke tvrtke Clarivate za prošlu godinu

Prije svega, potrebno je istaknuti da se virus ne prenosi hranom, kao što je i potvrdila EFSA, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Agencija za hranu i lijekove (FDA). Međutim potrebno je voditi brigu o tome da tijekom transporta, kupovine i dostave hrane ne dođe do naknadne kontaminacije virusom. Prilikom svih aktivnosti i procesa u proizvodnji i opskrbi hranom potrebno je voditi računa o osobnoj higijeni te slijediti smjernice Nacionalnog stožera koje se navode u slučaju pandemije COVID-a 19. Prema FDA-i, opskrba hranom sigurna je i za ljude i za životinje. Nema dokaza da su ljudska ili životinjska ambalaža ili ambalaža hrane povezani s prijenosom koronavirusa koji uzrokuje COVID-19. Naravno, potrebno je provoditi sve mjere i pravila te zakonske obveze provjere usklađenosti sa standardima sigurnosti hrane, kao što su uzorkovanje i testiranje ili pregled evidencije o sigurnosti hrane.

Trenutno je malo znanstvenih podataka o preživljavanju koronavirusa na površini 'otvorene', nepakirane hrane. Rad sa sličnim virusima pokazuje da neke površine hrane uopće ne dopuštaju virusu preživljavanje, ali neke to čine. Stoga je važno održavati dobre higijenske prakse što se tiče 'otvorene' hrane poput nepakiranog kruha, kolača, voća, salate i slično. To će umanjiti rizik od onečišćenja hrane. Ljudi bi se trebali strogo pridržavati dobre osobne higijenske prakse s nepakiranom hranom.

Prijeti li nam prehrambena kriza?

Još uvijek ne znamo koji će biti srednjoročni i dugoročni utjecaji COVID-a 19 na globalne lance opskrbe hranom. Pandemija može utjecati na globalnu sigurnost hrane, izravno i neizravno. Kao što i svi možemo vidjeti, kriza već utječe na prehrambene sustave izravno kroz utjecaje na ponudu i potražnju hrane, a posredno, što je podjednako važno, kroz smanjenje kupovne moći, sposobnost proizvodnje i distribuciju hrane. Također, na pojačavanje aktivnosti vezanih uz skrb o onima na koje najviše utječe, na siromašne i ugrožene. Zatim, globalne cijene hrane općenito su u porastu, tako da može doći do daljnjeg rasta. Utjecaji globalne krize na opskrbu hranom i sigurnost hrane uvelike se razlikuju po regijama (https://globalyoungacademy.net/gya-covid-19-statement/).

Prije izbijanja koronavirusa nesigurnost izvora hrane već je bila ozbiljan problem. Više od 820 milijuna ljudi nema dovoljno za jelo. Od toga se 113 milijuna suočava s glađu, s neposrednom prijetnjom životu i sredstvima za život. Najugroženije skupine su siromašni gradovi, stanovnici udaljenih područja, migranti, nezaposleni, ljudi u sukobljenim područjima i druge ranjive skupine poput pojedinaca s ugroženim imunitetom.

Na koji način efikasno zaštititi domaće tržište hrane?

Za našu zemlju važno je povećati potporu domaćim proizvođačima hrane. Jačanje upravljanja tržištima i osiguravanje zaliha radi sprečavanja poremećaja u lancu opskrbe pomoći će osiguravanju neometanog funkcioniranja sustava opskrbe hranom tijekom krize. Aktivnosti povezane s proizvodnjom, skladištenjem, distribucijom, preradom, pakiranjem, maloprodajom i plasiranjem na tržište hrane ne smiju prestati. Moramo pokazati solidarnost s našim zajednicama kako bi autohtoni proizvodi, obiteljski poljoprivrednici i mali seoski proizvođači nastavili saditi, brati, prevoziti i prodavati hranu bez ugrožavanja sigurnosti. Također je potrebno voditi politike s ciljem jačanja prehrambene sigurnosti te održivosti okoliša i održive proizvodnje hrane.

Hoćemo li nakon pandemije morati mijenjati prehrambene navike?

Nadam se da će se ova opća svijest o osobnoj higijeni nastaviti i u 'normalnim' uvjetima. To je izrazito bitno i najvažnije od svega. Nadam se da će građani kritički razmisliti o postupcima prekomjernog gomilanja hrane koju će netko baciti zbog roka trajanja ili nepravilnog skladištenja. Nadalje, građani bi trebali kritički razmisliti koju hranu kupuju te koju su kupovali. Nepravilna prehrana uvelike može dovesti do ozbiljnih bolesti, a pritom ne treba biti povezana s pandemijama. Poremećaji prehrambenog statusa mogu spriječiti imunološki odgovor i dovesti do povećane osjetljivosti na infekciju tijekom nedostatka hranjivih sastojaka. Potrebno je osigurati konzumaciju zdravstveno ispravne hrane na zdravstveno ispravan način i prema higijenskim standardima. Uz to, valja osigurati nutritivno i energetski uravnoteženu prehranu, fizičku aktivnost, dovoljno sna te svakako pozitivno psihološko stanje. Vitamini B6, C, E, D, magnezij i cink igraju ulogu u održavanju imunološke funkcije.