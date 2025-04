Ako želimo spriječiti katastrofu, ovo je maksimalna doza mesa koju bismo smjeli pojesti

Stručnjaci tako pozivaju ljude da usvoje biljnu fleksitarijansku prehranu, a ona propisuje da se meso jede manje od jednom tjedno, no konkretne preporuke o tome koliko ga tjedno konzumirati do sada su bile nejasne.

Konkretno, to je jednako otprilike dva fileta pilećih prsa, što predstavlja tjednu granicu koju osoba može konzumirati bez štete za održivost. Ova brojka odnosi se isključivo na perad i svinjetinu, no studija upozorava da čak i 'skromna potrošnja' govedine već premašuje ono što planet može podnijeti.

'Većina ljudi shvaća da bismo trebali smanjiti unos mesa i to ne samo zbog ekoloških razloga, već i zbog zdravlja. Međutim teško je definirati što znači 'manje' mesa i kako to zapravo utječe na širu sliku', izjavila je za Independent Caroline Gebara, stručnjakinja za održiv razvoj s Tehničkog sveučilišta u Danskoj.

Međutim postoji mnogo drugih prehrambenih opcija, uključujući one koje uključuju meso, a istovremeno su zdrave i održive. Studija također poziva na bolje političke smjernice i javne inicijative da bi se podržali održivi prehrambeni izbori. Istraživanje je razmotrilo čimbenike okoliša poput emisije ugljičnog dioksida, korištenja vode i zemljišta, kao i utjecaja različitih prehrambenih obrazaca na zdravlje.

Stručnjaci su analizirali više od 100.000 varijacija 11 vrsta režima prehrane, izračunali njihov učinak na okoliš i zdravlje te zaključili da čak i umjerene količine crvenog mesa premašuju planetarne granice održivosti.

Fleksitarijansku, vegetarijansku i vegansku prehranu svijet može podnijeti

S druge strane fleksitarijansku, vegetarijansku i vegansku prehranu planet može podnijeti, tvrdi studija. Osim toga, mješovita prehrana (poput vegetarijanske, ali s dodatkom mliječnih proizvoda ili jaja) također može biti održiva.

'Naprimjer, naši izračuni pokazuju da je moguće uživati u siru ako vam je to važno, a istovremeno imati zdravu i klimatski prihvatljivu prehranu', objašnjava dr. Gebara. 'To vrijedi i za jaja, ribu i bijelo meso, no ključno je da ostatak prehrane bude zdrav i održiv. Dakle to nije pitanje ili-ili', zaključila je.