Stručnjak upozorava: Onečišćenje zraka u Bordeauxu šest je puta veće od dopuštene razine

Dr. Richard Pope, atmosferski znanstvenik, upozorio je za CNN kako je Bordeaux posljednjih dana zabilježio koncentracije PM2.5 (ključnog onečišćujućeg elementa zraka) (veće od) 100 µg/m3, dok je dnevni sigurnosni prag izloženosti Svjetske zdravstvene organizacije 15 µg/m3.

Stanovnici Bordeauxa već se danima bore s dimom i lošom kvalitetom zraka. Ističu kako se posvuda osjeća miris dima i pepela pa su neki odlučili otići iz grada.