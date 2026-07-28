Stručnjak upozorava: Onečišćenje zraka u Bordeauxu šest je puta veće od dopuštene razine

Šumski požari koji haraju jugom Francuske uzrokovali su onečišćenje zraka koje je znatno iznad sigurnih razina
Dr. Richard Pope, atmosferski znanstvenik, upozorio je za CNN kako je Bordeaux posljednjih dana zabilježio koncentracije PM2.5 (ključnog onečišćujućeg elementa zraka) (veće od) 100 µg/m3, dok je dnevni sigurnosni prag izloženosti Svjetske zdravstvene organizacije 15 µg/m3.
Stanovnici Bordeauxa već se danima bore s dimom i lošom kvalitetom zraka. Ističu kako se posvuda osjeća miris dima i pepela pa su neki odlučili otići iz grada.
U međuvremenu, u Španjolskoj se dim udaljava od madridskog područja, smanjujući zabrinutost zbog kvalitete zraka u gradu.
'Za sada', naglašava Pope.
Dodao je da je u objema zemljama 'rašireni dim uočen iz svemira pogoršao kvalitetu zraka i povećao zdravstvene rizike za milijune ljudi'.