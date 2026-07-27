prijeti francuskoj i španjolskoj

Zabrinjavajući fenomen: Zašto je vatreni oblak tako opasan

M.Či.

27.07.2026 u 21:38

Pirokumulonimbus ili 'vatreni oblak'
Pirokumulonimbus ili 'vatreni oblak' Izvor: EPA / Autor: SDIS33 / HANDOUT
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Požari koji već danima bjesne jugom Španjolske i Francuske, zabrinjavaju kako gasitelje, tako i stručnjake

Naime, meteorolozi upozoravaju na novi toplinski val koji bi do kraja tjedna temperature na tom području mogao podići na više od 40 stupnjeva, a uz visoke temperature mogao bi se pojaviti i vjetar, što bi dodatno otežalo gašenje.

No, stručnjaci upozoravaju na neviđeni fenomen koji bi mogao dodatno pogoršati posljedice požara - pirokumulonimbuse ili 'vatrene oblake'.

Kako piše The Guardian, šumski požari mogu stvoriti vlastite, jedinstvene vremenske uvjete. Jedan od najupečatljivijih primjera upravo su pirokumulonimbusni oblaci odnosno grmljavinske oluje uzrokovane vatrom.

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Radi se o gigantskim olujnim oblacima koji nastaju uslijed šumskog požara. Veliki šumski požari emitiraju velike količine energije i topline koje se brzo dižu u oblaku dima. Kad se oblak podigne dovoljno visoko, niski atmosferski tlak uzrokuje hlađenje zraka, a vlaga se kondenzira i formira oblak. Ti oblaci mogu generirati snažne udare groma i vjetra.

Rick McRae, izvanredni profesor s istraživačke skupine za šumske požare Sveučilišta New South Wales (UNSW), za The Guardian ističe kako se unutar oblaka stvara prava grmljavinska oluja, a s obzirom na to da mogu dosegnuti visinu i od 10 ili 15 kilometara, imaju velik utjecaj.

Posebno su opasni jer mogu stvoriti vjetrove koji dodatno ubrzavaju širenje šumskih požara, a munje koje se generiraju unutar oblaka mogu uzrokovati dodatne požare.

Stručnjaci upozoravaju da jaki udari vjetra mogu stvoriti nepredvidljive obrasce požara i učiniti borbu s vatrom na tlu još opasnijom.

McRae podsjeća kako su takvi vatreni oblaci postali sve češća pojava, ali u Francuskoj do sad nisu bili uočeni. Ističe kako je moguće da je jedan takav oblak bio uočen 25. srpnja na jugu Francuske, ali još nema potvrdu. No, uvjeti koji se trenutačno nalaze na požarištima, veoma su povoljni za njihov nastanak.

Klimatski modeli ukazuju na to da će se 'vatreni oblaci' pojavljivati sve češće.

'Ne radi se samo o promjeni temperature, već o promjenama u atmosferi, površinskom vremenu, promjeni u puno stvari', upozorava na kraju McRae.

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