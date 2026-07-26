teška situacija

Pakao na jugu Europe: Evakuirano više od 300.000 ljudi, požar prijeti velikom gradu

I.J./Hina

26.07.2026 u 08:38

Požar u Španjolskoj
Požar u Španjolskoj Izvor: EPA / Autor: RAUL SANCHIDRIAN
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Veliki požar koji je zahvatio područje oko kotline u francuskoj regiji Novoj Akvitaniji i sada prijeti predgrađu Bordeauxa opustošio je 42.000 hektara zemlje, objavila je u nedjelju prefektura Girondea, a zbog požara u Francuskoj i susjednoj Španjolskoj evakuirano je više od 300.000 ljudi.

Od srijede je u Francuskoj evakuirano ukupno 220.000 ljudi. „Od 4 sata ujutro u nedjelju procijenjena spaljena površina iznosi 42.000 hektara“, objavila je prefektura na tiskovnoj konferenciji, dodajući da je autocesta A63 između Bordeauxa i Španjolske zatvorena u duljini od 60 km.

Evakuirani su u noći na nedjelju stizali su u skloništa u Francuskoj i Španjolskoj, gdje su vlasti već evakuirale više od 300.000 stanovnika u blizini Bordeauxa i Madrida suočenih s katastrofalnim požarima.

Jedna je osoba poginula u požaru, koji je sada pod kontrolom, u blizini Valencije u istočnoj Španjolskoj.

Požar u Španjolskoj
Požar u Španjolskoj Izvor: EPA / Autor: RAUL SANCHIDRIAN

U subotu navečer lokalne su vlasti naredile daljnje evakuacije u nekoliko gradova u blizini Bordeauxa (jugozapadna Francuska), uključujući Cestas, grad s 55.000 stanovnika.

vezane vijesti

Prema riječima vatrogasaca u departmanu Gironde, koje je kontaktirao AFP, požar je toliko intenzivan da se formirao "pirokumulonimbus", gdje vatra "stvara vlastiti vjetar, s vrtlozima, postajući nepravilna i nekontrolirana" vatrena masa.

Od subote navečer francuska je vojska uputila ukupno 1500 vojnika u borbu protiv požara.

Požar u Španjolskoj
Požar u Španjolskoj Izvor: EPA / Autor: RAUL SANCHIDRIAN

Šume se lakše zapale jer su vegetacija i tlo mjesecima u Europi izuzetno suhi, što je fenomen koji su pogoršali iznimni toplinski valovi koji su zahvatili kontinent u lipnju i srpnju, uzrokujući isparavanje još više vode.

Još jedan požar i dalje je vrlo aktivan u jugoistočnoj Francuskoj, u departmanu Var.

Požar u Španjolskoj
Požar u Španjolskoj Izvor: EPA / Autor: RAUL SANCHIDRIAN

Taj je požar već spalio 3250 hektara u pet dana. Otok Korzika također se već nekoliko dana bori s požarom u Haute-Corseu, koji se vatrogasci muče obuzdati. Prema vlastima, požar je zapalio više od 800 hektara u području Cortea.

Šumski požari bjesne i u Španjolskoj.

„Danas smo malo pesimističniji nego jučer. Vremenski uvjeti, kao što ste vidjeli tijekom dana, uopće nisu pomogli. Noć ne izgleda baš obećavajuće; neće nam biti lako“, upozorio je ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska novinare u subotu.

Navečer su vlasti naredile evakuaciju još osam gradova u regiji Toledo, zapadno od Madrida. Ranije je ministar izvijestio da je u madridskoj regiji evakuirano 60.000 ljudi. Dva odvojena šumska požara spojila su se u petak u jedan masivni požar, koji je bio na rubu spajanja s drugim požarom u susjednoj regiji Kastilji i Leónu.

Požar je opustošio 25.000 hektara zapadno od španjolske prijestolnice.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
politička pitanja

politička pitanja

Hrvatska povukla potez koji je uzdrmao Podgoricu, analitičar: 'Srušene su sve iluzije'
alarm u kijevu

alarm u kijevu

Zelenski: Rusi se već pripremaju, dovode 30.000 vojnika iz Sjeverne Koreje
pazite što nosite

pazite što nosite

Krećete iz BiH prema Hrvatskoj? Zbog ovih stvari u prtljažniku možete platiti i 13.800 eura

najpopularnije

Još vijesti