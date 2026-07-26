Pakao na jugu Europe: Evakuirano više od 300.000 ljudi, požar prijeti velikom gradu

Veliki požar koji je zahvatio područje oko kotline u francuskoj regiji Novoj Akvitaniji i sada prijeti predgrađu Bordeauxa opustošio je 42.000 hektara zemlje, objavila je u nedjelju prefektura Girondea, a zbog požara u Francuskoj i susjednoj Španjolskoj evakuirano je više od 300.000 ljudi.

Od srijede je u Francuskoj evakuirano ukupno 220.000 ljudi. „Od 4 sata ujutro u nedjelju procijenjena spaljena površina iznosi 42.000 hektara“, objavila je prefektura na tiskovnoj konferenciji, dodajući da je autocesta A63 između Bordeauxa i Španjolske zatvorena u duljini od 60 km. Evakuirani su u noći na nedjelju stizali su u skloništa u Francuskoj i Španjolskoj, gdje su vlasti već evakuirale više od 300.000 stanovnika u blizini Bordeauxa i Madrida suočenih s katastrofalnim požarima. Jedna je osoba poginula u požaru, koji je sada pod kontrolom, u blizini Valencije u istočnoj Španjolskoj.

U subotu navečer lokalne su vlasti naredile daljnje evakuacije u nekoliko gradova u blizini Bordeauxa (jugozapadna Francuska), uključujući Cestas, grad s 55.000 stanovnika.

Prema riječima vatrogasaca u departmanu Gironde, koje je kontaktirao AFP, požar je toliko intenzivan da se formirao "pirokumulonimbus", gdje vatra "stvara vlastiti vjetar, s vrtlozima, postajući nepravilna i nekontrolirana" vatrena masa.

¡Incendios arrasan Madrid! @Elnacionalweb #25Jul | Los incendios descontrolados que siguen arrasando este sábado la región de Burdeos y los alrededores de Madrid forzaron la evacuación de casi 270.000 personas, ennegreciendo el cielo de la capital española y arrasando bosques y… pic.twitter.com/PXlMfWdGH3 — Javier Vivas Santana (@vivassantanaj_) July 26, 2026

Od subote navečer francuska je vojska uputila ukupno 1500 vojnika u borbu protiv požara.

Šume se lakše zapale jer su vegetacija i tlo mjesecima u Europi izuzetno suhi, što je fenomen koji su pogoršali iznimni toplinski valovi koji su zahvatili kontinent u lipnju i srpnju, uzrokujući isparavanje još više vode. Još jedan požar i dalje je vrlo aktivan u jugoistočnoj Francuskoj, u departmanu Var.