VIDEO Požar u Italiji: Morem evakuirano više od 400 turista i kupača

"Dosad je morem evakuirano više od 400 turista i kupača, jedinim mogućim putem za evakuaciju", priopćila je obalna straža na kanalu na WhatsAppu u nedjelju poslijepodne. Glasnogovornik obalne straže rekao je za AFP da se očekuje evakuacija još otprilike 300 ljudi.

"Operacije su još uvijek u tijeku, a uključuju šest plovila obalne straže, tri plovila carinske straže, kao i desetak privatnih brodova koji se koriste za prijevoz putnika i koje pružaju podršku akcijama spašavanja", dodaje se u izjavi.