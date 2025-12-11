Trumpova operacija 'tankeri' pripremala se mjesecima: Već se znaju sljedeće mete?

SAD se priprema za presretanje većeg broja tankera koji prevoze venezuelansku naftu, samo dan nakon što je zaplijenjen prvi brod u blizini venezuelanske obale, tvrdi šest izvora upoznatih s operacijom, javlja Reuters. Riječ je o eskalaciji američkog pritiska na predsjednika Nicolasa Madura, dok Washington istodobno provodi veliku vojnu mobilizaciju u Karipskoj regiji

Ovaj tjedan američke su snage prvi put presrele tanker s venezuelanskom naftom otkako je Caracas 2019. stavljen pod američke sankcije. Zaplijenjeni tanker bit će upućen u američku luku, rekla je u četvrtak glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt, ne precizirajući o kojoj je luci riječ. 'Brod će biti upućen u američku luku i SAD namjerava zaplijeniti tu naftu', rekla je. Akcija se događa u trenutku kada predsjednik SAD-a Donald Trump pojačava pritisak kako bi srušio Madura, a u regiji masovno jača vojnu prisutnost uz nosača zrakoplova, borbene avione i desetke tisuća vojnika. Brodovlasnici, operateri i pomorske agencije koje sudjeluju u transportu venezuelanske nafte sada su u stanju visoke pripravnosti – mnogi preispituju hoće li uopće isploviti iz venezuelanskih voda u idućim danima, navode izvori iz pomorskog sektora, piše Reuters.

Prema informacijama izvora, očekuje se da će u nadolazećim tjednima SAD provesti još intervencija usmjerenih na tankere koji prevoze venezuelansku naftu, osobito ako su povezani s transportom nafte iz drugih sankcioniranih država poput Irana. Washington sastavio listu meta? PDVSA, državna naftna kompanija Venezuele, nije odgovorila na upit za komentar. Caracas je zapljenu nazvao 'krađom'. Bijela kuća zasad ne otkriva hoće li uslijediti nove zapljene. Glasnogovornica Karoline Leavitt novinarima je poručila da SAD neće 'gledati sa strane dok sankcionirani brodovi plove svjetskim morima s naftom s crnog tržišta, čiji prihodi hrane narkoterorizam i nedemokratske režime'. Jedan izvor tvrdi kako je Washington već sastavio popis tankera koji bi mogli biti sljedeće mete, dok drugi navode da su Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo domovinske sigurnosti mjesecima planirali ove operacije. Za Venezuelu, čije se financije gotovo u potpunosti oslanjaju na izvoz nafte, poremećaj ili prekid prodaje značio bi težak udarac Madurovoj vladi.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025