Stojak: Zagrebački proračun pokazuje potpunu besperspektivnost grada

HNS-ov zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Tomislav Stojak ocijenio je u ponedjeljak kako predloženi gradski proračun za iduću godinu pokazuje potpunu besperspektivnost grada u budućnosti, jer ne ide za projektima koji bi pridonijeli kvalitetnijem životu Zagrepčana.

"Zanime me koji je to kriterij, kojim čudom su došli baš do te cifre. To je cifra koju bi po tom njihovom prijedlogu plaćao svatko od nas tko živi bilo u malom stanu, živi sam ili živi u velikoj kući sa mnogobrojnom familijom - isti fiknsi dio. Zanima me taj mudrac, zanima me taj uopće mentalni sklop osobe koja je to predložila", rekao je Stojak.

Nejasno je, dodaje, i kako će se usluga reciklažnih dvorišta plaćati u četvrtima koja nemaju ta dvorišta, te hoće li uopće plaćati taj dio varijabilne cijene.

Da se na zagrebačkom Adventu radi nešto "što nije dobro" govorio je, kaže, još 2014., ali ni vladajući ni gradska oporba nisu pokazali razumijevanje.



"Ovo stanje s Adventom, s ovim mogućim sumnjivim poslovima koji se tiču najma gradskih javnih površina traju već godinama i trebalo je to puno ranije pokrenuti. Neki su sada vrlo ažurni u pokretanju tog pitanja, iako su imali čak neke mehanizme i s državne razine da to naprave i godinama ranije. Ali, što je, tu je. Jako je dobro da se pokrenula rasprava, da su prema medijskim napisima krenule i određene državne institucije provjeravati sve te navode", naglasio je Stojak.



"Moramo saznati istinu, moramo znati je li se zbilja pogoduje nekome ili ne, da bi onda mogli dobiti jasne odgovore. Nadam se da će do pravih rezultata doći, uostalom to povezujem i sa 'aferom Agram'", zaključio je.