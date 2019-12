Prihvaćen rebalans zagrebačkog proračuna, oporba smatra da građani izdvajaju sve više, a dobivaju sve manje

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine većinom glasova na današnjoj sjednici prihvatili su rebalans proračuna kojim se on povećava za 15 milijuna kuna, pa sad iznosi 8,205 milijardi kuna, što je izazvalo niz kritika iz oporbenih redova koja smatra da građani plaćaju sve više, a za to dobivaju sve manje

Netko tu neozbiljnost, dodao je, mora platiti, a to su građani, s obzirom na to da se porezi i prirezi povećavaju za 180 milijuna kuna.

Tomislav Stojak (HNS) podsjetio je da je podnio amandman od tri milijuna kuna za Rudešane koji od 2014. pri svakoj jačoj kiši doživljavaju poplavu.

'Doživljavaju da ih nitko ne doživljava. Ovaj amandman je na radiju od gradonačelnika 'doživio' to da je riječ o politikanstvu. Riječ je o brizi za moje susjede. U njemu stoje detalji o svakom pojedinom kućanstvu i šteti, odnosno o curenju fekalija iz gradskih cijevi u njihova kućanstva. Red je da se na ovaj način ispričamo ljudima kojima je uništena imovina zbog loše gradske infrastrukture', kazao je Stojak i pozvao Bandićeve partnere iz HDZ-a razmisle o amandmanu koji je Bandić odbio.

Tomislav Tomašević (Zagreb je naš!) upozorio je da je održavanje nerazvrstanih cesta smanjeno sa 130 na 80 milijuna kuna.

'Prije godinu dana bilo je 132 milijuna kuna, a rebalansom se smanjilo za 57 milijuna kuna. Jasno je da do smanjenja može doći zbog javnih nabava i nepredviđenih situacija. Ali očito se to godinama događa. Meni to izgleda kao proračunska rezerva koja se napuhuje pa se rebalansom smanjuje. To nije dobra praksa', poručio je Tomašević.

Vladimir Andrić (HSLS) kazao je da su troškovi koji nisu investicijski sve veći i veći te upozorio da, ako se ovako nastavi, slijedi propadanje infrastrukture i života.