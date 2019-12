Bandićeva ekipa odgovara smijenjenom ravnatelju: Zgroženi smo, izvršen je napad na našu moralnu vertikalu

Docenta Boru Nogala s čela Dječje bolnice Srebrnjak smijenilo je Upravno vijeće Dječje bolnice Srebrnjak. Tim povodom u Gradskoj upravi Grada Zagreba održana je konferencija za medije na kojoj su predsjednica Upravnog vijeća Ana Stavljenić Rukavina, zamjenica gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo Vjekoslav Jeleč i pročelnica Gradskog kontrolnog ureda Ana Matijević objasnili razloge za Nogalovu smjenu

'Upravnom vijeću nije ostavljeno na volju je li potrebno ili ne razriješiti ravnatelja, već ostaje jedino razriješiti ga. Dakle kada vijeće dobije izvješće o propustima u postupanju, dužno je razriješiti ga. Prema tome, Nogala nije smijenilo Upravno vijeće jer ima mogućnost o tome samostalno odlučivati, već jer je to dužnost. Sve drugo su insinuacije', kazala je na konferenciji Ana Stavljenić Rukavina , prenosi Dnevnik Nove TV.

'Odgovorno tvrdim da nikome nije zapriječen ulaz u bolnicu i da je riječ o vrlo ružnoj manipulaciji. Kao što je rekla kolegica, imali su sve vrijeme ovog svijeta da za vrijeme izvida sve podastru, ali oni to nisu učinili. Zgrozili smo se čekajući ovu presicu, čitali smo na portalima da nisu mogli u bolnicu i to nije istina', rekla je Jelena Pavičić Vukičević.

'Izvršen je žestok i vrlo ružan način na našu moralnu vertikalu, jedinu ženu koja je kao ministrica dala ostavku zbog slučaja s kojim nije imala nikakve veze. Nažalost, s gnušanjem moramo odbiti te konstrukcije. Posljednjih mjeseci bilo je izrazito otežano funkcioniranje Upravnog vijeća i ravnatelja bolnice, kao i komuniciranje s HZZO-om, s kojim ustanova nema potpisan ugovor, ali ima sudski proces, što je ugrožavalo u konačnici i same pacijente. Želimo da se ova ustanova što prije vrati normalnom funkcioniranju i da mali pacijenti što prije dobiju ono što zaslužuju', rekao je Vjekoslav Jeleč.

Ana Matijević, pročelnica Gradskog kontrolnog ureda, rekla je da su kontrole od 2014. do 2019. pokazale da je ravnatelj, primjerice, tražio suglasnost za zapošljavanje pedijatra, a zaposlio je dječjeg kirurga. 'Mi smo za sva zapošljavanja, za svaku godinu, tražili da nam dostavi suglasnost Upravnog vijeća', kazala je Matijević.

'Nakon što mu je uručeno izvješće imao je mogućnost da dostavi dokaze, argumente, papire kojima bi osporio navode iz izvješća Kontrolnog ureda. No do danas nismo dobili dokaze koji bi osporili naše navode, a kontrola je trajala dva mjeseca. Do srijede, kad je odlukom Upravnog vijeća gospodin Nogalo razriješen, bila mu je dana ta mogućnost. Kolegica Zovko, koja je uz mene provodila kontrolu, svaki dan bila je u komunikaciji s računovodstvom, pravnom i kadrovskom službom bolnice. Dokumentaciju je kontrolnom uredu dostavila bolnica', naglasila je Matijević.

Pavičić Vukičević rekla je da su se takva zapošljavanja ljudi s drugim kvalifikacijama od onih traženih i za koje je dobio suglasnost događala 'po špranci' i da nije nimalo bezazleno to ako se obavljaju operacije za koje praktički nije bilo suglasnosti. Dodala je da očekuje inspekciju u Dječjoj bolnici Srebrnjak.