Što donosi razvojni sporazum za sjever Hrvatske težak 15 milijardi kuna?

- Sada je bitno da vidimo u kojem je vremenskom okviru moguće to realizirati. Jednostavno moramo napraviti terminski plan provedbe projekta jer ga inače nećemo moći pratiti, a njega sada u samom sporazumu nema. Vjerujem da je to tehnička stvar, da je možemo riješiti na prvom sljedećem sastanku, rekao je Kolar.

Dodao je kako imaju veliki broj spremnih projekata s gotovim građevinskim dozvolama koje bi mogli početi realizirati već sljedeće godine.



- Puhat ćemo za vrat našoj ministrici regionalnog razvoja i EU fondova i potruditi se svi zajedno da ovo ne ostane mrtvo slovo na papiru, poručio je Kolar, dodavši kako se radi o ogromnom izazovu i prilici generacije, ali i da je potrebno jako puno posla i veliki broj stručnih ljudi.



Radimir Čačić, predsjednik Narodne stranke - Reformisti, rekao je kako je njihov uvjet za suradnju bila promjena prometne strategije i ubacivanje brze pruge, koja im je, kako je naglasio, od suštinske, sudbonosne važnosti.



Također je rekao da je realizacija još daleko. - Nije to sad kasica prasica, to treba odraditi krvavo, poručio je Čačić.



Naglasio je kako se radi o koordiniranim projektima te da je strašno važno da je Vlada stala iza njih.



- Ovaj sporazum treba pozdraviti, rekao je Čačić.



Međimurski župan Matija Posavec rekao je da ovaj razvojni sporazum trebamo promatrati kao krov na kući koji se zove prilika.



- Zidovi i temelji te kuće su Nacionalni plan otpornosti i oporavka, 6,3 milijarde eura plus 3,6 milijarde eura zajmova, imamo višegodišnji financijski okvir, 9,4 milijarde eura u sedmogodišnjem razdoblju, to je za kohezijsku politiku, plus 4,7 milijardi eura za poljoprivrednu politiku, imamo ITU mehanizam, to je za svaki grad koji je sjedište županije plus okolna naselja oko 20 milijuna eura, tu je industrijska tranzicija sjevera Hrvatske, koju ćemo, nadam se, uskoro potpisati, rekao je Posavec, a spomenuo je i prekograničnu suradnju, odnosno program Interreg, te nacionalne fondove.

Varaždinski župan Anđelko Stričak smatra da će izazov biti naći građevinsku operativu koja će sve odraditi. Toplo se nada da će realizacija biti odrađena u sljedećih četiri do pet godina.



- Nakon raspisivanja natječaja, odabira izvođača, nijedan projekt po meni nema potrebe da traje duže od dvije-tri godine, poručio je.



Ministrica Tramišak rekla je da su u sporazumu potpisali da će pomoći sufinancirati oko 36 projekata koje tek trebaju pripremiti u projektno-tehničkoj dokumentaciji.



- Mi znamo da je to proces koji će trajati također dvije do tri godine. Već početkom sljedeće godine raspisat ćemo prvi poziv iz plana za oporavak i otpornost za ulaganja u projektno-tehničku dokumentaciju zelene i digitalne tranzicije, naravno, i javnih projekata, tako da će župani imati priliku kandidirati se upravo za ovaj dio, pred korak prije realizacije samih europskih projekata, rekla je Tramišak.



Rekla je da velika ulaganja u prometnu infrastrukturu neće ići tako jednostavno iz sredstava i fondova Europske unije.



- Željeznica je nešto što se uklapa u zeleni plan, zelenu agendu, i tu će sigurno biti prostora ulaganje iz kohezijskog fonda. Međutim, cestovna infrastruktura je nešto za što ćemo tražiti sve ostale izvore financiranja, rekla je Tramišak.



Kolar je naglasio kako je izuzetno bitno da se javni pozivi ili natječaji počnu odmah otvarati s proljećem sljedeće godine kako bi se ušlo u proces investicija.



- Najgore je ako ćemo stajati sljedećih godinu i pol dana, a ja se nadam da se to neće dogoditi, rekao je.