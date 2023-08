Što će biti s medicinskim sestrama iz Zadra? Evo što kaže udruga za prava pacijenata

Kaže da trenutno nemaju podatak koliko je pacijenata bilo na odjelu, jesu li oni to vidjeli i jesu li oni napravili te snimke, i to će saznati tek nakon što se napravi istraga.

'Svaka priča ima dvije strane. Budimo realni, moramo znati i da su zdravstveni radnici osobe koje se mogu i zabaviti, koje mogu nešto i slaviti, međutim ovdje predstavlja problem to samo objavljivanje na društvenim mrežama gdje se daje ta jedna poruka, to društveno prihvatljivo ponašanje, a dobro znamo da konzumiranje alkohola na radnom mjestu ne može nikako biti društveno prihvatljivo i da se takvo ponašanje treba sankcionirati, a ne još to promovirati kao nešto što je zabavno. I onda se zaista postavlja pitanje kakva je sigurnost tih pacijenata na odjelu', rekla je Karačić Zanetti.



Upitana kakve se sankcije očekuju za medicinske sestre, odgovorila je:

'Najprije treba ozbiljno utvrditi što se tu točno dogodilo. Tko je napravio fotografije, tko je to plasirao i što se uopće događalo, što se slavilo i koliko je tu uopće bilo alkohola. Je l' to bila slika samo iz nekakve fore? Ako je to slučaj, onda je to zaista jedno nepromišljeno ponašanje koje također zaslužuje osudu jer se takve stvari ne mogu događati na radnom mjestu, a pogotovo ne u situaciji gdje su nečiji životi u njihovim rukama'.



Komentirala je i kroničan problem manjka zdravstvenih radnika.

'Nedostatak medicinskog osoblja je jedan poseban izazov, i to se događa u svim europskim zemljama. Kod nas ne prepoznaju svi oni divni zdravstveni radnici koji daju sve od sebe da spase pacijente, da uvode inovacije za pacijente, sve rade za pacijente. Ali kad sustav to ne prepoznaje, onda to izaziva frustraciju i naravno da onda žele ići u neke druge zemlje. Svaka Vlada trebala bi naći sistem kako zadržati liječnike i medicinske sestre', zaključila je.