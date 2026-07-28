Šušnjar objasnio zašto cijene goriva 'lete poput raketa i padaju poput perja'

Na pitanje o ograničenju točenja na 300 litara, ministar gospodarstva Ante Šušnjar, objasnio je da s tom količinom kamion može prijeći put od Iloka do Dubrovnika

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar osvrnuo se na poskupljenje goriva koje je na snazi od ponoći. Podsjetimo, litra benzina umjesto 1,54 eura, košta 1,62 eura, što je razlika od osam centi. Litra dizela umjesto 1,59 košta 1,75 eura, što je čak 16 centi razlike, a litra plavog dizela je poskupjela s 1,02 na 1,21 euro, što je 19 centi više. Šušnjar je istaknuo da ne očekuje snažniji rast cijena goriva u sljedećem razdoblju, dodajući da je Vlada osigurala mogućnost novih intervencija ako to bude potrebno. "Nakon vikenda zabilježen je pad cijena nafte, ali u ljetnim mjesecima cijene dizela tradicionalno rastu. Cijene su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati, ali Vlada je otvorila razgovore s Europskom komisijom kako bismo mogli, ako bude potrebno, dodatno intervenirati u europski dio trošarina. Iznos te trošarine je nešto preko 30 centi. Nadam se da nećemo trebati intervenirati u tom dijelu", rekao je Šušnjar za HRT.

Rakete i perje Istaknuo je da su cijene goriva u Hrvatskoj, unatoč poskupljenju, i dalje među najnižima u regiji. "Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u RH jedna od najjeftinijih u našem okruženju, iako vidim u nekim medijima da se iznose netočne cijene ili ne točne do kraja da postoje zemlje u okruženju gdje je jeftinije. Nešto je jeftinije u BiH u prosjeku, ali oni na dnevnoj bazi, ovisno o zalihama, mijenjaju cijene. Cjenici koji su danas došli u BiH će biti na razini RH, dok smo u odnosu na zemlje s kojima graničimo bitno jeftiniji", istaknuo je ministar. Osvrnuo se i na fenomen u kojem cijene goriva često brže rastu nego što padaju, čak i ako su cijene nafte na svjetskim tržištima nešto niže. "To je u ekonomskoj znanosti opisano jednim sindromom – kada cijene nafte lete u nebo poput raketa, spuštaju se poput perja. Međutim, pozvao bih na razum i one koji definiraju te cijene. Nebrojeno priloga je napravljeno tijekom prošle eskalacije na Bliskom istoku kako će sve morati poskupjeti. Međutim, kada je došlo do pada cijena na pretkrizne razine, nisam vidio ni priloge ni najave za pojeftinjenje", ocijenio je ministar dodavši da odgovornost pri formiranju cijena nije samo na tržištu energenata. "Pozivam na razum prilikom formiranja svih cijena u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Italija ima 2,20 eura cijenu dizela, ali određeni prehrambeni proizvodi su jeftiniji nego u Hrvatskoj, uz sve izazove koje naše tržište ima, od logistike do malog i zatvorenog tržišta. Kada pogledate zemlje okruženja koje imaju bitno skuplje gorivo, imaju jeftinije proizvode, poručio je.