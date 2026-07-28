Šušnjar objasnio zašto cijene goriva 'lete poput raketa i padaju poput perja'

Na pitanje o ograničenju točenja na 300 litara, ministar gospodarstva Ante Šušnjar, objasnio je da s tom količinom kamion može prijeći put od Iloka do Dubrovnika
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar osvrnuo se na poskupljenje goriva koje je na snazi od ponoći. Podsjetimo, litra benzina umjesto 1,54 eura, košta 1,62 eura, što je razlika od osam centi. Litra dizela umjesto 1,59 košta 1,75 eura, što je čak 16 centi razlike, a litra plavog dizela je poskupjela s 1,02 na 1,21 euro, što je 19 centi više.
Šušnjar je istaknuo da ne očekuje snažniji rast cijena goriva u sljedećem razdoblju, dodajući da je Vlada osigurala mogućnost novih intervencija ako to bude potrebno.
"Nakon vikenda zabilježen je pad cijena nafte, ali u ljetnim mjesecima cijene dizela tradicionalno rastu. Cijene su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati, ali Vlada je otvorila razgovore s Europskom komisijom kako bismo mogli, ako bude potrebno, dodatno intervenirati u europski dio trošarina. Iznos te trošarine je nešto preko 30 centi. Nadam se da nećemo trebati intervenirati u tom dijelu", rekao je Šušnjar za HRT.
Rakete i perje
Istaknuo je da su cijene goriva u Hrvatskoj, unatoč poskupljenju, i dalje među najnižima u regiji.
"Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u RH jedna od najjeftinijih u našem okruženju, iako vidim u nekim medijima da se iznose netočne cijene ili ne točne do kraja da postoje zemlje u okruženju gdje je jeftinije. Nešto je jeftinije u BiH u prosjeku, ali oni na dnevnoj bazi, ovisno o zalihama, mijenjaju cijene. Cjenici koji su danas došli u BiH će biti na razini RH, dok smo u odnosu na zemlje s kojima graničimo bitno jeftiniji", istaknuo je ministar.
Osvrnuo se i na fenomen u kojem cijene goriva često brže rastu nego što padaju, čak i ako su cijene nafte na svjetskim tržištima nešto niže.
"To je u ekonomskoj znanosti opisano jednim sindromom – kada cijene nafte lete u nebo poput raketa, spuštaju se poput perja. Međutim, pozvao bih na razum i one koji definiraju te cijene. Nebrojeno priloga je napravljeno tijekom prošle eskalacije na Bliskom istoku kako će sve morati poskupjeti. Međutim, kada je došlo do pada cijena na pretkrizne razine, nisam vidio ni priloge ni najave za pojeftinjenje", ocijenio je ministar dodavši da odgovornost pri formiranju cijena nije samo na tržištu energenata.
"Pozivam na razum prilikom formiranja svih cijena u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Italija ima 2,20 eura cijenu dizela, ali određeni prehrambeni proizvodi su jeftiniji nego u Hrvatskoj, uz sve izazove koje naše tržište ima, od logistike do malog i zatvorenog tržišta. Kada pogledate zemlje okruženja koje imaju bitno skuplje gorivo, imaju jeftinije proizvode, poručio je.
Od Iloka do Dubrovnika s 300 litara
Pojedini distributeri goriva uveli su ograničenje na 300 litara po točenju. Zbog toga, ali i poskupljenja plavog dizela, pobunili su se ribari i poljoprivrednici.
"Mogu im poručiti da je RH u proteklim, ali i ovoj krizi, imala sigurnu opskrbu energijom. Imamo diversificirane pravce dobave, imamo najveću naftnu kompaniju, tj. distributera koji opskrbljuje 85 posto tržišta dizelom i preko 65 posto benzinom. U pokusnoj proizvodnji je modernizirana rafinerija koja će sljedeće godine zadovoljavati 100 posto hrvatskih potreba za dizelom", naglasio je Šušnjar, ali i objasnio zašto je došlo do redukcije.
"Moramo biti odgovorni i solidarni prema svima. Svjedočili smo u proljetnoj sjetvi kako su deset puta povećane prodajne količine plavog dizela. Meni je jasno da je ekonomska logika takva da, kada je nešto jeftino, napravite zalihe, ali morate sa sigurnosnog aspekta zadovoljiti određene uvjete za skladištenje takve robe", kazao je.
Istaknuo je da Vlada mjerama vodi računa o građanima i gospodarstvu, naglasivši da "kamion koji natoči 300 litara dizela može doći od Iloka do Dubrovnika, mislim da je time sve rečeno, a u osobni automobil ne može stati 300 litara. Morske pumpe nisu ograničene ovom količinom". Osvrnuo se i na posljedice po gospodarstvo.
"Vlada intenzivno radi na diversifikaciji energetskih dobavnih pravaca i proizvodnji energije kako bismo učinili naše gospodarstvo konkurentnijim te imali priuštiviju energiju kako bismo mogli razvijati industriju. Jedan od tih smjerova je i izgradnja nuklearne elektrane koja će to omogućiti uz predvidivu i priuštivu cijenu energije", zaključio je.